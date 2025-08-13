Premier League, omagiu pentru Diogo Jota la meciurile din prima etapă! - Antena Sport

Premier League va ţine un minut de reculegere la toate meciurile din prima etapă care se vor juca în acest weekend, în memoria regretatului Diogo Jota, care şi-a pierdut viaţa împreună cu fratele său, Andre Silva, într-un accident rutier în Spania, pe 3 iulie, transmite EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe lângă minutul de reculegere, jucătorii de la toate cluburile vor purta banderole negre, în timp ce mesaje şi imagini ale fotbalistului portughez vor fi distribuite pe ecrane.

Diogo Jota va fi omagiat la meciurile din prima etapă ale noului sezon de Premier League

Atât Liverpool, cât şi Wolverhampton Wanderers, unde a jucat Jota, îşi vor aduce propriile omagii la meciurile împotriva lui Bournemouth, respectiv Manchester City, notează agerpres.ro.

Duminica trecută, în timpul meciului din Supercupa Angliei (Community Shield) dintre Liverpool şi Crystal Palace, legenda lui Liverpool, Ian Rush, însoţit de Steve Parish, preşedintele clubului Crystal Palace, a depus o coroană de flori în spatele stadionului Wembley, unde stăteau fanii “cormoranilor”, desfăşurând un banner în semn de omagiu pentru jucător.

Minutul de reculegere care a urmat a fost însă întrerupt de mai mulţi suporteri ai lui Palace, ceea ce a provocat huiduieli din partea fanilor lui Liverpool.