Premier League, omagiu pentru Diogo Jota la meciurile din prima etapă! - Antena Sport

Premier League, omagiu pentru Diogo Jota la meciurile din prima etapă!

Premier League, omagiu pentru Diogo Jota la meciurile din prima etapă!

Premier League, omagiu pentru Diogo Jota la meciurile din prima etapă!

Alex Ioniță Publicat: 13 august 2025, 18:13

Premier League, omagiu pentru Diogo Jota la meciurile din prima etapă!

Profimedia

Premier League va ţine un minut de reculegere la toate meciurile din prima etapă care se vor juca în acest weekend, în memoria regretatului Diogo Jota, care şi-a pierdut viaţa împreună cu fratele său, Andre Silva, într-un accident rutier în Spania, pe 3 iulie, transmite EFE.

Pe lângă minutul de reculegere, jucătorii de la toate cluburile vor purta banderole negre, în timp ce mesaje şi imagini ale fotbalistului portughez vor fi distribuite pe ecrane.

Diogo Jota va fi omagiat la meciurile din prima etapă ale noului sezon de Premier League

Atât Liverpool, cât şi Wolverhampton Wanderers, unde a jucat Jota, îşi vor aduce propriile omagii la meciurile împotriva lui Bournemouth, respectiv Manchester City, notează agerpres.ro.

Duminica trecută, în timpul meciului din Supercupa Angliei (Community Shield) dintre Liverpool şi Crystal Palace, legenda lui Liverpool, Ian Rush, însoţit de Steve Parish, preşedintele clubului Crystal Palace, a depus o coroană de flori în spatele stadionului Wembley, unde stăteau fanii “cormoranilor”, desfăşurând un banner în semn de omagiu pentru jucător.

Minutul de reculegere care a urmat a fost însă întrerupt de mai mulţi suporteri ai lui Palace, ceea ce a provocat huiduieli din partea fanilor lui Liverpool.

Virgil van Dijk, dezamăgit. Ce a spus despre cei care au stricat momentul de reculegere pentru Diogo Jota

Liverpool a pierdut primul meci oficial din noul sezon al fotbalului englez, Supercupa Angliei, în fața celor de la Crystal Palace. Formația antrenată de Oliver Glasner s-a impus după loviturile de departajare, la capătul unui meci care a fost marcat și de un moment regretabil, acela când cei prezenți pe Wembley nu au respectat minutul de reculegere în memoria lui Diogo Jota și a fratelui său, Andre Silva.

Virgil van Dijk, căpitanul “cormoranilor” a abordat această situație la interviul acordat după înfrângere.

Fundașul olandez s-a arătat dezamăgit de atitudinea oamenilor de pe Wembley care au stricat momentul de reculegere, care făceau parte din sectorul suporterilor lui Crystal Palace, conform presei britanice. Cu toate acestea, Van Dijk a părut și ușor resemnat, fiind conștient de probabilitatea mică de a se face liniște totală într-un stadion cu 80.000 de oameni prezenți pe el.

“Da, sunt dezamăgit. Ăsta e singurul lucru pe care îl pot spune. Nu știu cine a făcut-o, dar au fost mulți care încercau să facă liniște, iar evident asta nu a ajutat. Asta este.

Nu poți controla câți fani sunt aici. Au fost 80.000 de oameni? E dezamăgitor să auzi asta, dar dacă acea persoană sau acele persoane pot merge acasă și să fie fericite cu ce au făcut, atunci..“, a declarat căpitanul formației de pe Anfield, potrivit dailymail.co.uk.

