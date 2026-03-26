Imagini agonizante! Cum au reacționat fanii României la bara lui Nicolae Stanciu din barajul cu Turcia

Nicolae Stanciu a avut în picior șansa de a restabili egalitatea în meciul dintre Turcia și România în minutul 77, însă mingea trimisă de el la colțul lung a lovit bara, după care a trecut agonizant prin fața liniei porții lui Cakir.

Momentul care putea schimba soarta duelului de pe Beșiktaș Park a fost trăit la intensitate maximă într-un bar din Craiova, unde suporterii “tricolorilor” au avut o reacție care a spus totul despre pasiunea lor.

VIDEO | Reacția fanilor români la bara lui Stanciu

România a fost învinsă cu 1-0 de Turcia grație unui gol marcat în startul reprizei secunde de Ferdi Kadigolu, fundașul stânga al formației lui Montella. Astfel, “tricolorii” vor mai avea de așteptat încă patru ani cel puțin pentru a se califica la o Cupă Mondială, iar pe 31 martie urmează să dispute un amical contra pierzătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Soarta partidei putea fi însă alta dacă șutul lui Nicolae Stanciu nu ar fi nimerit bara, ci s-ar fi dus în plasa porții Turciei. Momentul agonizant din semifinala barajului a fost trăit cu sufletul la gură de suporterii olteni ai României.

Pe imaginile oferite în exclusivitate de AntenaSport se observă cum fanii “tricolorilor” reacționează imediat după ce decarul lui Mircea Lucescu lovește bara laterală. Unii dintre ei și-au pus mâinile în cap, alții au urlat pur și simplu, iar anumiți fani nu și-au putut stăpâni furia și au înjurat.