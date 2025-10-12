Memphis Depay bate record după record! Ce a reușit în meciul cu Finlanda - Antena Sport

Naționala Olandei defilează în preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Selecționata pregătită de Ronald Koeman a făcut instrucție și în disputa contra Finlandei.
După prima repriză, „Portocala Mecanică” avea deja 3-0, iar Memphis Depay era, de asemenea, jucătorul primei părți, cu un gol din penalty și alte două pase decisive.
Memphis Depay a doborât un nou record la naționala Olandei
În cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, Memphis Depay a devenit cel mai important marcator din istoria naționalei Olandei. Atacantul care evoluează la Corinthians Paulista a făcut senzație și în disputa cu Finlanda.
Fotbalistul în vârstă 31 de ani a oferit două pase decisive în prima repriză a partidei de duminică, devenind și cel mai important pasator din istoria „Portocalei Mecanice”.
Depay a ajuns la 35 de assist-uri în tricoul selecționatei pregătite de Ronald Koeman, depășind recordul lui Wesley Sneijder. Este un moment uriaș pentru jucătorul care și-a trecut în CV Manchester United, Barcelona și Atletico Madrid.
✅ Netherlands' All-Time Leader in Goals (53)
✅ Netherlands' All-Time Leader in Assists (35)
Memphis Depay continues to break Dutch records 🇳🇱 pic.twitter.com/BNQfMiEWts
— FOX Soccer (@FOXSoccer) October 12, 2025
Assistências pela Holanda 🇳🇱 :
🇳🇱 Memphis Depay – 35 🆕
🇳🇱 Wesley Sneijder – 33
🇳🇱 Johan Cruyff – 30
🇳🇱 Arjen Robben – 28 pic.twitter.com/IK4N1RsLYH
— Isacsousa_7 🎯⚽ (@k1_statss) October 12, 2025
