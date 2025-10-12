Memphis Depay bate record după record! Ce a reușit în meciul cu Finlanda - Antena Sport

Naționala Olandei defilează în preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Selecționata pregătită de Ronald Koeman a făcut instrucție și în disputa contra Finlandei.

După prima repriză, „Portocala Mecanică” avea deja 3-0, iar Memphis Depay era, de asemenea, jucătorul primei părți, cu un gol din penalty și alte două pase decisive.

Memphis Depay a doborât un nou record la naționala Olandei

În cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, Memphis Depay a devenit cel mai important marcator din istoria naționalei Olandei. Atacantul care evoluează la Corinthians Paulista a făcut senzație și în disputa cu Finlanda.

Fotbalistul în vârstă 31 de ani a oferit două pase decisive în prima repriză a partidei de duminică, devenind și cel mai important pasator din istoria „Portocalei Mecanice”.

Depay a ajuns la 35 de assist-uri în tricoul selecționatei pregătite de Ronald Koeman, depășind recordul lui Wesley Sneijder. Este un moment uriaș pentru jucătorul care și-a trecut în CV Manchester United, Barcelona și Atletico Madrid.