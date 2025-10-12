San Marino - Cipru 0-4, în grupa României pentru World Cup 2026. Tricolorii au coborât în clasament - Antena Sport

Ziua în care România o înfruntă pe Austria este una plină pentru Europa în ceea ce privește preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Primul meci de astăzi a fost chiar din grupa “tricolorilor”. Cipru s-a impus fără prea mari emoţii în faţa codaşei San Marino, scor 4-0.
Șapte dueluri, excluzându-l pe cel al elevilor lui Lucescu, se vor juca astăzi, iar cel mai important nume de pe “listă” este cel al Olandei, care o întâlnește pe Finlanda de la ora 19:00. De la 21:45, ora la care joacă “tricolorii”, Croația, vicecampioana mondială din 2018, o întâlnește pe Gibraltar.
LIVE SCORE | San Marino – Cipru 0-4
Clasamentul grupei României, înaintea meciului cu Austria:
- 1. Austria 15p (+17, 5 meciuri)
- 2. Bosnia 13p (+8, 6 meciuri)
- 3. Cipru 8p (+2, 7 meciuri)
- 4. România 7p (+4, 5 meciuri)
- 5. San Marino 0p (-31, 7 meciuri)
Fluier final! San Marino – Cipru 0-4. Victorie fără emoţii pentru oaspeţi. Cipru a urcat pe locul 3, cu 8 puncte, în timp ce România este pe locul 4, cu 7 puncte, înaintea meciului cu Austria.
Min. 89: San Marino – Cipru 0-4! Kakoullis a dus scorul la 4-0 pentru oaspeţi.
Min. 67: San Marino – Cipru 0-3! Kastanos şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor, după ce a înscris din penalty.
Min. 59: San Marino – Cipru 0-2! Stelios Andreou a majorat diferenţa.
Min. 9: San Marino – Cipru 0-1. Ciprioţii au deschis scorul prin Loizou, care a punctat din pasa lui Pileas.
Update 16:00: A început partida dintre San Marino și Cipru.
De la ora 16:00, San Marino și Cipru deschid “balul” meciurilor de astăzi din preliminariile europene pentru Cupa Mondială. Țara insulară se află pe locul 4 în Grupa H, cu cinci puncte, în timp ce microstatul enclavă din Italia nu are niciun punct după șase etape.
Un nume important din fotbalul mondial, Olanda, dă peste Finlanda în Grupa G. Înainte de meci, batavii sunt pe primul loc, la trei puncte distanță de nordici, care sunt pe locul 3, la egalitate de puncte cu Polonia.
Un alt duel interesant de la ora respectivă este cel dintre Insulele Feroe și Cehia. Naționala care până nu acum mult timp nu era luată în serios de fotbalul mare are nouă puncte și a învins-o pe Muntenegru surprinzător cu 4-0. Merită menționat că din cele nouă puncte, șase sunt contra Gibraltarului. Meciul le găsește pe cele două pe locurile 2 (Cehia), respectiv 3 (Feroe) în Grupa L, la patru puncte distanță.
În aceeași grupă, Croația, liderul ierarhiei, o întâlnește pe Gibraltar și promite să facă spectacol, după ce în tur a învins-o cu 7-0.
Programul complet al meciurilor de astăzi din preliminariile pentru Cupa Mondială
- San Marino – Cipru 0-4
- Insulele Feroe – Cehia, 19:00
- Olanda – Finlanda, 19:00
- Scoția – Belarus, 19:00
- Croația – Gibraltar, 21:45
- Danemarca – Grecia, 21:45
- Lituania – Polonia, 21:45
