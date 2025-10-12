San Marino - Cipru 0-4, în grupa României pentru World Cup 2026. Tricolorii au coborât în clasament - Antena Sport

Update 16:00: A început partida dintre San Marino și Cipru.

De la ora 16:00, San Marino și Cipru deschid “balul” meciurilor de astăzi din preliminariile europene pentru Cupa Mondială. Țara insulară se află pe locul 4 în Grupa H, cu cinci puncte, în timp ce microstatul enclavă din Italia nu are niciun punct după șase etape.

Un nume important din fotbalul mondial, Olanda, dă peste Finlanda în Grupa G. Înainte de meci, batavii sunt pe primul loc, la trei puncte distanță de nordici, care sunt pe locul 3, la egalitate de puncte cu Polonia.

Un alt duel interesant de la ora respectivă este cel dintre Insulele Feroe și Cehia. Naționala care până nu acum mult timp nu era luată în serios de fotbalul mare are nouă puncte și a învins-o pe Muntenegru surprinzător cu 4-0. Merită menționat că din cele nouă puncte, șase sunt contra Gibraltarului. Meciul le găsește pe cele două pe locurile 2 (Cehia), respectiv 3 (Feroe) în Grupa L, la patru puncte distanță.

În aceeași grupă, Croația, liderul ierarhiei, o întâlnește pe Gibraltar și promite să facă spectacol, după ce în tur a învins-o cu 7-0.

Programul complet al meciurilor de astăzi din preliminariile pentru Cupa Mondială