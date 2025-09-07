Unic în istorie! Memphis Depay, record absolut în tricoul naționalei Olandei - Antena Sport

Memphis Depay a stabilit un record unic în tricoul naționalei Olandei. Fotbalistul legitimat în prezent la Corinthians Paulista a devenit cel mai important marcator din istoria „Portocalei Mecanice”, reușind să depășească recordul lui Robin van Persie.
Atacantul în vârstă de 31 de ani a punctat în meciul din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, contra Lituaniei. El a atins astfel borna de 52 de goluri la echipa națională a Olandei.
Memphis Depay, cel mai important marcator din istoria naționalei Olandei
Disputa cu Lituania de duminică a avut o însemnătate pentru Memphis Depay, care a devenit oficial cel mai important marcator din istoria naționalei Olandei.
Fotbalistul care evoluează în prezent în Brazilia a marcat o dublă în disputa din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 și a depășit recordul lui Robin van Persie.
El avea același număr de goluri marcate ca legendarul vârf trecut pe la Arsenal și Manchester United, însă a punctat de două ori în jocul de duminică, în care a scris istorie.
Memphis Depay becomes the Netherlands men's outright all-time top scorer with his 51st and 52nd international goals 🇳🇱 pic.twitter.com/D8JgcliZB9
— B/R Football (@brfootball) September 7, 2025
Memphis Depay a debutat la 19 ani în naționala Olandei
Memphis Depay a debutat la vârsta de 19 ani 8 luni și două zile în tricoul echipei naționale de fotbal a Olandei. Atacantul ajuns în prezent la 31 de ani a fost lansat în circuitul „Portocalei Mecanice” de Louis van Gaal.
El era introdus pe teren pe data de 15 octombrie 2013, într-un Turcia – Olanda, din preliminariile pentru Campionatul Mondial. Olanda se impunea cu scorul de 2-0, golurile fiind înscrise de Robben și Sneijder.
- „Tiki taka”, dusă la alt nivel de naționala Spaniei! Gol încântător în meciul contra Turciei
- Preliminariile CM 2026. Turcia – Spania și alte 4 meciuri se joacă acum. „Furia Roja” face spectacol
- Fostul selecționer al României avertizează înaintea meciului cu Cipru: „Nu mai avem voie să facem niciun pas greșit”
- Giovanni Becali a contestat vehement decizia lui Mircea Lucescu: “Lui Târnovanu i se face o măgărie”
- Naționala “0-0”! Opt meciuri din 17 fără goluri, dar merge la World Cup 2026