Unic în istorie! Memphis Depay, record absolut în tricoul naționalei Olandei - Antena Sport

Unic în istorie! Memphis Depay, record absolut în tricoul naționalei Olandei

Preliminarii Campionatul Mondial 2026

Unic în istorie! Memphis Depay, record absolut în tricoul naționalei Olandei

Publicat: 7 septembrie 2025, 21:19

Unic în istorie! Memphis Depay, record absolut în tricoul naționalei Olandei

Memphis Depay în tricoul naționalei Olandei / Getty Images

Memphis Depay a stabilit un record unic în tricoul naționalei Olandei. Fotbalistul legitimat în prezent la Corinthians Paulista a devenit cel mai important marcator din istoria „Portocalei Mecanice”, reușind să depășească recordul lui Robin van Persie.

Atacantul în vârstă de 31 de ani a punctat în meciul din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, contra Lituaniei. El a atins astfel borna de 52 de goluri la echipa națională a Olandei.

Memphis Depay, cel mai important marcator din istoria naționalei Olandei

Disputa cu Lituania de duminică a avut o însemnătate pentru Memphis Depay, care a devenit oficial cel mai important marcator din istoria naționalei Olandei.

Fotbalistul care evoluează în prezent în Brazilia a marcat o dublă în disputa din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 și a depășit recordul lui Robin van Persie.

El avea același număr de goluri marcate ca legendarul vârf trecut pe la Arsenal și Manchester United, însă a punctat de două ori în jocul de duminică, în care a scris istorie.

Memphis Depay a debutat la 19 ani în naționala Olandei

Memphis Depay a debutat la vârsta de 19 ani 8 luni și două zile în tricoul echipei naționale de fotbal a Olandei. Atacantul ajuns în prezent la 31 de ani a fost lansat în circuitul „Portocalei Mecanice” de Louis van Gaal.

El era introdus pe teren pe data de 15 octombrie 2013, într-un Turcia – Olanda, din preliminariile pentru Campionatul Mondial. Olanda se impunea cu scorul de 2-0, golurile fiind înscrise de Robben și Sneijder.

