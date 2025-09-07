Unic în istorie! Memphis Depay, record absolut în tricoul naționalei Olandei - Antena Sport

Memphis Depay a stabilit un record unic în tricoul naționalei Olandei. Fotbalistul legitimat în prezent la Corinthians Paulista a devenit cel mai important marcator din istoria „Portocalei Mecanice”, reușind să depășească recordul lui Robin van Persie.

Atacantul în vârstă de 31 de ani a punctat în meciul din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, contra Lituaniei. El a atins astfel borna de 52 de goluri la echipa națională a Olandei.

Memphis Depay, cel mai important marcator din istoria naționalei Olandei

Disputa cu Lituania de duminică a avut o însemnătate pentru Memphis Depay, care a devenit oficial cel mai important marcator din istoria naționalei Olandei.

Fotbalistul care evoluează în prezent în Brazilia a marcat o dublă în disputa din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 și a depășit recordul lui Robin van Persie.

El avea același număr de goluri marcate ca legendarul vârf trecut pe la Arsenal și Manchester United, însă a punctat de două ori în jocul de duminică, în care a scris istorie.