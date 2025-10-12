Surpriza serii în preliminariile World Cup 2026! Au câștigat al patrulea meci și joacă pentru calificare - Antena Sport

Insulele Feroe a produs una dintre cele mai mari surprize din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Selecționata cu un lot evaluat la puțin peste cinci milioane de euro a obținut a patra victorie din faza grupelor.
Aceștia au reușit performanța de a învinge naționala Cehiei, în urma unui meci echilibrat, dar pe care l-au câștigat cu scorul de 2-1. Ei luptă cu șanse reale pentru calificarea la Mondial.
Insulele Feroe, victorie uriașă contra Cehiei
Insulele Feroe a obținut o victorie uriașă în grupa de calificare pentru turneul final mondial de anul viitor. Selecționata care are un lot evaluat la puțin peste cinci milioane de euro a învins și Cehia, la câteva zile după succesul clar cu Muntenegru.
Hanus Sorensen (min. 67) și Martin Agnarsson (min. 81) au înscris golurile feroezilor, care au scos trei puncte mari. Cu acest rezultat, aceștia pot spera chiar și la calificarea la Campionatul Mondial.
Aceștia vor înfrunta naționala Croației în ultimul meci din faza preliminariilor. În funcție de rezultatul croaților din această seară, jocul ar putea fi decisiv chiar și pentru calificarea directă.
Clasament Grupa L:
1. Croația 13 puncte
2. Cehia 12 puncte
3. Insulele Feroe 12 puncte
4. Muntenegru 6 puncte
5. Gibraltar 0 puncte.
