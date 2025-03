"Mereu vor fi şi lucruri negative". Denis Drăguş, răspuns pentru contestatari. Nu i-a uitat nici pe fanii din San Marino - Antena Sport

Denis Drăguş nu a rămas dator. Criticat la scenă deschisă după evoluţia din meciul cu Bosnia, scor 0-1, tricolorul a răspuns după victoria contra celor din San Marino. România şi-a revenit după înfrângerea de pe Arena Naţională şi a obţinut o victorie importantă în deplasare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Denis Drăguş i-a răspuns şi lui Mircea Lucescu. Selecţionerul a spus că vrea ca atacantul României să aibă mai multe reuşite sub tricolor.

Denis Drăguş, răspuns pentru contestatari

Denis Drăguş spune că vrea să răspundă pe teren. „Şi eu aştept mai multe de la mine. Îmi doresc mai multe realizări. Cu toţii trecem prin meciuri bune şi mai puţin bune. Ştiu ce pot, am încredere în mine şi cred că pot face meciuri frumoase. Îmi fac treaba când intru pe teren, dau totul. Încerc să răsppund pe teren. Mereu vor fi şi lucruri negative, dar mergem înainte”, a spus atacantul, la finalul meciului San Marino-România 1-5. .

Denis Drăguş este mulţumit de rezultatul meciului cu San Marino, dar se gândeşte deja la disputa cu Austria. Meciul va avea loc pe 7 iunie, de la ora 21.45, în direct pe Antena 1 şi în Antena PLAY. „Am venit, ne-am făcut treaba, am câştigat cele trei puncte şi mergem mai departe. Am arătat că am dominat meciul trecut şi nu cred că putem şti dinainte rezultatele din această grupă. Am luat 3 puncte, din păcate am pierdut primul meci. Mergem mai departe. Mai avem meciuri importante şi suntem încrezători că putem întoarce orice meci. Normal că avem forţă să câştigăm în Austria. Am pierdut un meci pe care nu meritam să-l pierdem.Mergem încrezători în Austria”, a mai spus Drăguş.

Atacantul care joacă la Trabzonspor nu i-a uitat nici pe fanii tricolorilor. Peste 3 000 de români au fost la disputa din San Marino. „Ne-am obişnuit să fie cu noi peste tot. Şi în Cipru au fost. Ne bucurăm că sunt alături de noi şi ne bucurăm când îi putem să îi răsplătim”, a încheiat Drăguş.