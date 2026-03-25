Mircea Lucescu, în gardă înainte de Turcia – România: “Poate fi comparată cu o finală de Champions League”

Mircea Lucescu a vorbit în exclusivitate pentru AntenaSport despre barajul României contra Turciei din semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială și a abordat mai multe subiecte. “Il Luce” a acuzat timpul prea scurt de pregătire pentru duel, dar și distanța mare între ultimul meci al naționalei și cel de acum, pe care l-a comparat cu o finală de UCL.

România o va întâlni pe Turcia joi seara într-un meci de totul sau nimic din cadrul barajului pentru Cupa Mondială. Înainte de confruntarea care va avea loc joi, Lucescu a vorbit despre partida de pe Beșiktaș Park și a exemplificat cât de importantă este pentru naționala sa.

Discursul lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – România. Ce a spus despre Ionuț Radu

Întrebat dacă România ar trebui să se sperie de jucători precum Arda Guler, Lucescu a reamintit că fotbalul din Turcia a fost marcat în trecut de “tricolori” de-ai noștri, deși în ultima perioadă “țara semilunii” s-a dezvoltat. Când a fost întrebat despre situația medicală a lui Ionuț Radu, selecționerul de 80 de ani nu a oferit un răspuns concret, dar și-a exprimat dorința de a-l avea în poartă pe goalkeeper-ul Celtei Vigo la meciul de joi seara.

“Din păcate un timp foarte scurt pentru meciul acesta, la dispoziție. Asta nu e important, important e meciul de mâine, deocamdată sunt bine, sunt în mijlocul lor, am încercat să pregătim la cel mai înalt nivel acest meci, să sperăm că vom avea o stare de spirit excepțională, asta duce la un rezultat important.

(N.r Cum sunt băieții acum?) A fost prea lung, patru luni fără să se vadă, pentru unii chiar un an de zile. Nu pot să spun că… nu e deloc simplu, e o finală extraoridnară, poate fi comparată cu o finală de Champions League sau cu o Supercupă Europeană sau alte întâlniri de nivelul ăsta, e important.