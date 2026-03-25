Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Mircea Lucescu, în gardă înainte de Turcia – România: “Poate fi comparată cu o finală de Champions League”
Andrei Nicolae Publicat: 25 martie 2026, 18:04

Comentarii
Mircea Lucescu, în timpul unui interviu / AntenaSport

Mircea Lucescu a vorbit în exclusivitate pentru AntenaSport despre barajul României contra Turciei din semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială și a abordat mai multe subiecte. “Il Luce” a acuzat timpul prea scurt de pregătire pentru duel, dar și distanța mare între ultimul meci al naționalei și cel de acum, pe care l-a comparat cu o finală de UCL.

România o va întâlni pe Turcia joi seara într-un meci de totul sau nimic din cadrul barajului pentru Cupa Mondială. Înainte de confruntarea care va avea loc joi, Lucescu a vorbit despre partida de pe Beșiktaș Park și a exemplificat cât de importantă este pentru naționala sa.

  • AICI găsești toate detaliile despre barajul Turcia – România.

Discursul lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – România. Ce a spus despre Ionuț Radu

Întrebat dacă România ar trebui să se sperie de jucători precum Arda Guler, Lucescu a reamintit că fotbalul din Turcia a fost marcat în trecut de “tricolori” de-ai noștri, deși în ultima perioadă “țara semilunii” s-a dezvoltat. Când a fost întrebat despre situația medicală a lui Ionuț Radu, selecționerul de 80 de ani nu a oferit un răspuns concret, dar și-a exprimat dorința de a-l avea în poartă pe goalkeeper-ul Celtei Vigo la meciul de joi seara.

Din păcate un timp foarte scurt pentru meciul acesta, la dispoziție. Asta nu e important, important e meciul de mâine, deocamdată sunt bine, sunt în mijlocul lor, am încercat să pregătim la cel mai înalt nivel acest meci, să sperăm că vom avea o stare de spirit excepțională, asta duce la un rezultat important.

(N.r Cum sunt băieții acum?) A fost prea lung, patru luni fără să se vadă, pentru unii chiar un an de zile. Nu pot să spun că… nu e deloc simplu, e o finală extraoridnară, poate fi comparată cu o finală de Champions League sau cu o Supercupă Europeană sau alte întâlniri de nivelul ăsta, e important.

E important să reușim să ducem mâine în teren o echipă competitivă, o energie competitivă la cel mai înalt nivel, așa încât să înfruntăm și echipa Turciei și publicul. (n.r. Sunt sperietori Arda Guler..?) Nu e vorba de sperietori, și noi avem jucători la fel de buni, să nu uităm că fotbalul turcesc a fost o perioadă lungă condus de jucători români.

După care noi am mai scăzut, ei au învățat, au promovat jucători tineri. Îmi aduc aminte când eram la echipa Turciei am adus jucători de Divizia B, am adus jucători de la Viena, din Germania, care nu prea erau cunoscuți, acum sunt toți titulari. Mă refer și la Muldur, și la Demiral, până și Calhanoglu atunci era la început de drum, ei au făcut pasul pe care trebuiau să îl facă, trebuie să îl facem și noi.

(n.r. Ionuț Radu poate?) Vom vedea, sper să poată, dacă a vrut să vină în condițiile astea. Eu am vorbit imediat după meci cu el, i-am spus: «Lasă să treacă o noapte și după noaptea asta mai vedem», sunt mulțumit că e aici“, a spus selecționerul în exclusivitate pentru Antena Sport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Vezi rezultatele

Observator
Fanatik.ro
18:04

17:52

17:50

17:50

17:44

17:27

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
