Noi probleme pentru Mircea Lucescu! Jucătorul celor de la FCSB nu face deplasarea în San Marino: "A acuzat probleme musculare" - Antena Sport

Vreau să spun doar atât, eu am avut experiența cu Tănase, l-am pus pe stânga și mi-am dat seama că Tănase trebuie să joace în centru. Așa am văzut eu lucrurile. La PAOK am început cu el pe stânga, dar nu se apăra bine. L-am schimbat imediat și l-am pus pe Ciostti acolo”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Naţionala lui Mircea Lucescu a început cu stângul preliminariile pentru World Cup 2026. În direct la Antena 1, tricolorii au pierdut meciul cu Bosnia, scor 0-1. Următorul meci al României e luni seara, de la ora 21.45, în deplasare, cu cei din San Marino.