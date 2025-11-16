Ciprian Marica a surprins când a fost întrebat pe cine NU vrea la baraj pentru România: "Am zis ceva rău?" - Antena Sport

România este sigură că va fi în urna a patra la tragerea la sorți pentru barajul care duce la Cupa Mondială, iar acest lucru este echivalent cu cele mai tari dueluri posibile. După eșecul cu Bosnia de la Zenica, foști jucători și analiști au început să răspundă la întrebarea “Ce adversar preferi pentru echipa națională?”, iar Ciprian Marica a oferit o declarație care a ieșit în evidență.

Fostul atacant de națională a mărturisit că cele două naționale pe care nu vrea să le vadă împerecheate cu România în semifinalele de la baraj sunt Turcia și Polonia. Declarația făcută de Marica poate surprinde mulți oameni, ținând cont că pe lista de posibile adversare se află și emblematica Italia, ideea unui duel cu “squadra azzurra” nefiind respinsă de el.

Marica se teme mai mult de Turcia și Polonia decât de Italia

Internaționalul trecut pe la echipe precum Dinamo, Stuttgart, Getafe sau FCSB crede că “tricolorii” ar avea șanse mai mari la o victorie împotriva Italiei decât în fața Turciei sau Poloniei. În explicația scurtă oferită, Marica a mizat pe faptul că naționala din “cizmă” îl are pe Gennaro Gattuso din postura de nou-venit și că “tricolorii” pot face surpriza.

“Turcia, Polonia, de departe mult mai bune decât noi. Ne bat! Ce, am zis ceva rău? Așa cred, să mă iertați.

Italia… acolo ne-am putea baza pe Gatusso să ne surprindă și să avem șansa noastră. Ucraina este în situația în care este și nu o să joace acasă“, a spus Marica, potrivit digisport.ro.