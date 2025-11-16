Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ciprian Marica a surprins când a fost întrebat pe cine NU vrea la baraj pentru România: "Am zis ceva rău?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Ciprian Marica a surprins când a fost întrebat pe cine NU vrea la baraj pentru România: “Am zis ceva rău?”

Ciprian Marica a surprins când a fost întrebat pe cine NU vrea la baraj pentru România: “Am zis ceva rău?”

Andrei Nicolae Publicat: 16 noiembrie 2025, 15:11

Comentarii
Ciprian Marica a surprins când a fost întrebat pe cine NU vrea la baraj pentru România: Am zis ceva rău?

Ciprian Marica, în timpul unui interviu / Antena Sport

România este sigură că va fi în urna a patra la tragerea la sorți pentru barajul care duce la Cupa Mondială, iar acest lucru este echivalent cu cele mai tari dueluri posibile. După eșecul cu Bosnia de la Zenica, foști jucători și analiști au început să răspundă la întrebarea “Ce adversar preferi pentru echipa națională?”, iar Ciprian Marica a oferit o declarație care a ieșit în evidență.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul atacant de națională a mărturisit că cele două naționale pe care nu vrea să le vadă împerecheate cu România în semifinalele de la baraj sunt Turcia și Polonia. Declarația făcută de Marica poate surprinde mulți oameni, ținând cont că pe lista de posibile adversare se află și emblematica Italia, ideea unui duel cu “squadra azzurra” nefiind respinsă de el.

Marica se teme mai mult de Turcia și Polonia decât de Italia

Internaționalul trecut pe la echipe precum Dinamo, Stuttgart, Getafe sau FCSB crede că “tricolorii” ar avea șanse mai mari la o victorie împotriva Italiei decât în fața Turciei sau Poloniei. În explicația scurtă oferită, Marica a mizat pe faptul că naționala din “cizmă” îl are pe Gennaro Gattuso din postura de nou-venit și că “tricolorii” pot face surpriza.

Turcia, Polonia, de departe mult mai bune decât noi. Ne bat! Ce, am zis ceva rău? Așa cred, să mă iertați.

Italia… acolo ne-am putea baza pe Gatusso să ne surprindă și să avem șansa noastră. Ucraina este în situația în care este și nu o să joace acasă“, a spus Marica, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

La momentul actual, România știe că va fi în urna a patra la tragerea la sorți care va avea loc pe 20 noiembrie, de la ora 14:00, însă nu își cunoaște sigur toate posibilele adversare. La cum arată situația din fiecare grupă, calculele le dau pe Italia, Polonia, Ucraina și Turcia în prima urnă.

Cum se împerechează echipele la baraj

Semifinale (un singur meci, 26 martie)

Cine era fata găsită moartă de iubit în Galaţi. Ar fi practicat prostituţia şi fusese strangulată de un clientCine era fata găsită moartă de iubit în Galaţi. Ar fi practicat prostituţia şi fusese strangulată de un client
Reclamă

Echipă din urna 1 – Echipă din urna 4

Echipă din urna 2 – Echipă din urna 3

Finale (un singur meci, 31 martie, gazda se trage la sorți)

Câștigătoarea meciului dintre naționalele din urnele 1 și 4 – Câștigătoarea meciului dintre naționalele din urnele 2 și 3

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăr poliţist, găsit împuşcat în cap de proprietara apartamentului în care locuia în chirie, în Giurgiu
Observator
Tânăr poliţist, găsit împuşcat în cap de proprietara apartamentului în care locuia în chirie, în Giurgiu
Mihai Stoica, ultimatum pentru Daniel Bîrligea după un nou gest controversat al atacantului FCSB: „Nu a înțeles nimic. Va sta în tribune până o să-i crească rădăcini”
Fanatik.ro
Mihai Stoica, ultimatum pentru Daniel Bîrligea după un nou gest controversat al atacantului FCSB: „Nu a înțeles nimic. Va sta în tribune până o să-i crească rădăcini”
16:09
Mihai Stoica l-a desființat pe Andrei Rațiu, după eșecul din Bosnia: „Vine și face figurație. Se vede altceva”
16:00
LIVE SCOREPortugalia – Armenia și Ungaria – Irlanda se joacă ACUM. Programul complet al zilei din preliminarii
15:29
Mihai Stoica, avertisment dur pentru Daniel Bîrligea! Ce riscă atacantul, după ce a primit deja o amendă mare
14:55
Cu Neymar în mare formă, Santos a învins-o pe Palmeiras şi a ieşit din zona retrogradării
14:52
Mesajul lui Cristiano Ronaldo, după ce a fost trimis acasă de selecționerul Portugaliei: “Pentru steagul nostru”
14:04
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!
Vezi toate știrile
1 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 2 Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă 3 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 4 Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă 5 EXCLUSIVIanis Hagi, revoltat după Bosnia – România: “Nu poți destabiliza jocul așa”. Ce a spus despre scandările rasiste 6 Prima reacție din partea FRF, după eșecul României cu Bosnia: “Totul e posibil să ne luăm revanșa”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!