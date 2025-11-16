Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mesajul lui Cristiano Ronaldo, după ce a fost trimis acasă de selecționerul Portugaliei: "Pentru steagul nostru" - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Mesajul lui Cristiano Ronaldo, după ce a fost trimis acasă de selecționerul Portugaliei: “Pentru steagul nostru”

Mesajul lui Cristiano Ronaldo, după ce a fost trimis acasă de selecționerul Portugaliei: “Pentru steagul nostru”

Andrei Nicolae Publicat: 16 noiembrie 2025, 14:52

Comentarii
Mesajul lui Cristiano Ronaldo, după ce a fost trimis acasă de selecționerul Portugaliei: Pentru steagul nostru

Cristiano Ronaldo, în timpul meciului cu Irlanda / Profimedia

Cristiano Ronaldo a venit cu un mesaj pe rețelele sociale prin care și-a arătat susținerea față de propriii coechipieri de la naționala Portugaliei înaintea ultimului meci din preliminariile pentru Cupa Mondială. “CR7” nu va fi prezent pe teren la partida de la Lisbona contra Armeniei, după ce a fost eliminat în etapa precedentă cu Irlanda, fiind ulterior trimis acasă de selecționerul Roberto Martinez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ronaldo nu mai este în momentul de față în lotul echipei naționale, însă susținerea sa față de echipă rămâne în continuare chiar și de la depărtare, din Arabia Saudită. Portugalia se pregătește pentru partida în urma căreia își poate asigura “biletul” pentru World Cup 2026, turneu care va fi transmis în exclusivitate în Universul Antena.

Cristiano Ronaldo, mesaj patriotic pentru colegii săi

Lusitanii au ratat șansa de a se califica de mai devreme la competiția din America de Nord, după ce au suferit un eșec în Irlanda la capătul unei partide în care Ronaldo a fost eliminat. După eliminarea respectivă, selecționerul Roberto Martinez a decis să îl elibereze din lot pe “CR7”, ținând cont că nu mai putea să joace în ultimul meci din calificări.

Din Arabia Saudită, unde se pregătește pentru următorul meci al celor de la Al-Nassr, Ronaldo a transmis un mesaj de luptă pentru colegii săi, punând accentul pe patriotism. Portugalia va fi sigură de calificare în această seară dacă va învinge pe teren propriu în fața Armeniei, însă sunt și alte scenarii care îi pot face pe lusitani să meargă la World Cup chiar și în cazul în care se încurcă.

Haide, echipă! Cu toții, împreună astăzi și pentru totdeauna. Pentru Portugalia și pentru steagul nostru“, a fost mesajul postat de atacantul de la Al-Nassr pe rețelele sociale.

Reclamă
Reclamă

Clasamentul Grupei F, unde Portugalia e lider

  • 1. Portugalia – 10 puncte
  • 2. Ungaria – 8 pct.
  • 3. Irlanda – 7 pct.
  • 4. Armenia – 3 pct.

Ultimele meciuri din grupă

Cine era fata găsită moartă de iubit în Galaţi. Ar fi practicat prostituţia şi fusese strangulată de un clientCine era fata găsită moartă de iubit în Galaţi. Ar fi practicat prostituţia şi fusese strangulată de un client
Reclamă
  • Portugalia – Armenia
  • Ungaria – Irlanda
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăr poliţist, găsit împuşcat în cap de proprietara apartamentului în care locuia în chirie, în Giurgiu
Observator
Tânăr poliţist, găsit împuşcat în cap de proprietara apartamentului în care locuia în chirie, în Giurgiu
Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea. Fostul portar încă nu și-a anunțat divorțul de femeia cu care a fost căsătorit 30 de ani
Fanatik.ro
Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea. Fostul portar încă nu și-a anunțat divorțul de femeia cu care a fost căsătorit 30 de ani
16:53
LIVE SCOREPortugalia – Armenia și Ungaria – Irlanda se joacă ACUM. Programul complet al zilei din preliminarii
16:53
Borussia Dortmund – Gloria Bistriţa 32-36. Româncele încheie anul pe 3 în Liga Campionilor
16:45
Prestația lui Michael Oliver, criticată de Cristi Balaj: „Măscărici! Arbitraj rușinos”
16:30
Un patron din Liga 1 l-a făcut praf pe Mircea Lucescu şi cere un nou selecţioner: “El e singura noastră scăpare”
16:09
Mihai Stoica l-a desființat pe Andrei Rațiu, după eșecul din Bosnia: „Vine și face figurație. Se vede altceva”
16:00
LIVE VIDEONashville Predators – Pittsburgh Penguis se joacă ACUM. Al doilea meci din NHL Global Series 2025, în Suedia
Vezi toate știrile
1 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 2 Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă 3 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 4 Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă 5 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 6 Prima reacție din partea FRF, după eșecul României cu Bosnia: “Totul e posibil să ne luăm revanșa”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!