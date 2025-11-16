Mesajul lui Cristiano Ronaldo, după ce a fost trimis acasă de selecționerul Portugaliei: "Pentru steagul nostru" - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a venit cu un mesaj pe rețelele sociale prin care și-a arătat susținerea față de propriii coechipieri de la naționala Portugaliei înaintea ultimului meci din preliminariile pentru Cupa Mondială. “CR7” nu va fi prezent pe teren la partida de la Lisbona contra Armeniei, după ce a fost eliminat în etapa precedentă cu Irlanda, fiind ulterior trimis acasă de selecționerul Roberto Martinez.

Ronaldo nu mai este în momentul de față în lotul echipei naționale, însă susținerea sa față de echipă rămâne în continuare chiar și de la depărtare, din Arabia Saudită. Portugalia se pregătește pentru partida în urma căreia își poate asigura “biletul” pentru World Cup 2026, turneu care va fi transmis în exclusivitate în Universul Antena.

Cristiano Ronaldo, mesaj patriotic pentru colegii săi

Lusitanii au ratat șansa de a se califica de mai devreme la competiția din America de Nord, după ce au suferit un eșec în Irlanda la capătul unei partide în care Ronaldo a fost eliminat. După eliminarea respectivă, selecționerul Roberto Martinez a decis să îl elibereze din lot pe “CR7”, ținând cont că nu mai putea să joace în ultimul meci din calificări.

Din Arabia Saudită, unde se pregătește pentru următorul meci al celor de la Al-Nassr, Ronaldo a transmis un mesaj de luptă pentru colegii săi, punând accentul pe patriotism. Portugalia va fi sigură de calificare în această seară dacă va învinge pe teren propriu în fața Armeniei, însă sunt și alte scenarii care îi pot face pe lusitani să meargă la World Cup chiar și în cazul în care se încurcă.

“Haide, echipă! Cu toții, împreună astăzi și pentru totdeauna. Pentru Portugalia și pentru steagul nostru“, a fost mesajul postat de atacantul de la Al-Nassr pe rețelele sociale.