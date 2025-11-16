Mihai Stoica l-a desființat pe Andrei Rațiu, după eșecul din Bosnia: „Vine și face figurație. Se vede altceva” - Antena Sport

România a suferit un eșec dureros în Bosnia, iar singura șansă de calificare la Campionatul Mondial din 2026 rămâne barajul din Liga Națiunilor. Evoluția câtorva tricolori a fost contestată, iar Andrei Rațiu a fost luat din nou la țintă.
Mihai Stoica a avut un discurs dur la adresa fotbalistului legitimat în prezent la Rayo Vallecano și l-a criticat pe acesta pentru greșeala de la primul gol, marcat de Edin Dzeko.
Mihai Stoica dă vina pe Rațiu pentru primul gol marcat de Bosnia
Naționala de fotbal a României a pierdut pentru a doua oară în aceste preliminarii în fața selecționatei Bosniei, iar Andrei Rațiu a fost iarăși luat la țintă, după o evoluție destul de modestă.
Mihai Stoica a aruncat cuvinte grele la adresa fundașului dreapta și l-a criticat pentru felul în care tratează meciurile disputate la echipa națională.
„N-a fost bine deloc. Așteptările au fost foarte mari după prima jumătate a meciului. Eu așteptam mult mai mult de la niște jucători importanți. Multă lume îi pune în cârcă lui Racovițan golul marcat de Dzeko, eu zic că acolo a fost vina lui Rațiu.
Există doi jucători în antiteză la echipa națională, Rațiu și Bîrligea. El (n.r. – Bîrligea) vine la echipa națională și joacă, face totul spre perfecțiune. Mă refer în primul rând ca atitudine, ceea ce nu mai face la echipa de club în ultima vreme și va avea probleme dacă continuă așa. Rațiu, face totul perfect în La Liga, iar aici vine și face figurație”.
Mihai Stoica: „Nu ai voie să faci așa ceva, mai ales că ai avut și banderola”
„Pentru mine, Rațiu, nu e la primul meci… Oamenii m-au pus la zid când am vorbit de el, dar eu tot am vrut să văd dacă chiar e interesat de ce spunem noi, cei care am făcut și facem ceva în fotbal, trebuie să înțeleagă că ar trebui să se prezinte la echipa națională cu dăruirea cu care se prezintă la echipa de club când joacă cu cei mari.
El vine, niciun aport ofensiv, iar defensiv, la faza golului lui Dzeko, el trebuia să strângă și atât. A greșit în multe faze în care am primit gol. A fost cauționat de selecționeri, dar nu a înțeles nimic din asta.
L-a certat pe Man în loc să revină, într-o situație când puteam lua gol. Nu ai voie să faci așa ceva, mai ales că ai avut și banderola. În momentul în care Rațiu se prezintă așa, ce pretenții să mai ai de la debutanți sau jucători care nu se află pe poziția lor sau jucători care au probleme la echipele de club.
Rațiu, când a apărut la echipa națională era un jucător care părea foarte modest, care dădea tot, care avea o atitudine exemplară, iar acum îl văd ca pe un jucător decar cu tricou cu numărul 2. Se vede altceva, iar noi îi punem la zid pe ceilalți!”, a explicat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.
