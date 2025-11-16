Mihai Stoica l-a desființat pe Andrei Rațiu, după eșecul din Bosnia: „Vine și face figurație. Se vede altceva” - Antena Sport

România a suferit un eșec dureros în Bosnia, iar singura șansă de calificare la Campionatul Mondial din 2026 rămâne barajul din Liga Națiunilor. Evoluția câtorva tricolori a fost contestată, iar Andrei Rațiu a fost luat din nou la țintă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a avut un discurs dur la adresa fotbalistului legitimat în prezent la Rayo Vallecano și l-a criticat pe acesta pentru greșeala de la primul gol, marcat de Edin Dzeko.

Mihai Stoica dă vina pe Rațiu pentru primul gol marcat de Bosnia

Naționala de fotbal a României a pierdut pentru a doua oară în aceste preliminarii în fața selecționatei Bosniei, iar Andrei Rațiu a fost iarăși luat la țintă, după o evoluție destul de modestă.

Mihai Stoica a aruncat cuvinte grele la adresa fundașului dreapta și l-a criticat pentru felul în care tratează meciurile disputate la echipa națională.

„N-a fost bine deloc. Așteptările au fost foarte mari după prima jumătate a meciului. Eu așteptam mult mai mult de la niște jucători importanți. Multă lume îi pune în cârcă lui Racovițan golul marcat de Dzeko, eu zic că acolo a fost vina lui Rațiu.