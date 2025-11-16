Mihai Stoica, avertisment dur pentru Daniel Bîrligea! Ce riscă atacantul, după ce a primit deja o amendă mare - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), l-a avertizat pe Daniel Bîrligea (25 de ani), după bucuria de la golul înscris de acesta cu Bosnia.

Mihăilă a făcut o glumă în vestiar, cu referire la gestul care i-a adus cartonaşul roşu lui Bîrligea, iar ulterior, după golul tricolorilor, cei doi au imitat gestul.

Mihai Stoica: “Bîrligea nu a înţeles nimic! Probabil va sta în tribună”

Gluma nu a fost gustată de Mihai Stoica. Oficialul campioanei i-a transmis lui Bîrligea că riscă să stea în tribune. Bîrligea a fost deja amendat cu 20.000 de euro pentru eliminarea cu Hermannstadt.

“Bîrligea este fotbalist cu F mare, dar trebuie să înțeleagă că așa nu mai merge, trebuie să fie foarte serios. După ce s-a discutat atâta timp de situație, are de plătit 20.000 pentru ceea ce a făcut, iar el același gest îl face… Înseamnă că nu a înțeles nimic! O să aibă viață foarte grea. Dacă va mai recurge la un astfel de gest, probabil că va sta în tribună până îi vor crește rădăcini”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

Golul prin care România a deschis scorul în duelul cu Bosnia a fost urmat de o celebrare ieșită din comun a celor care au creat reușita, Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă. Cei doi jucători din atac s-au bucurat imitând un arbitru care arată un cartonaș, o aluzie la gestul pe care l-a făcut chiar atacantul FCSB-ului atunci când a fost eliminat în meciul cu Hermannstadt.