Mihai Stoica, avertisment dur pentru Daniel Bîrligea! Ce riscă atacantul, după ce a primit deja o amendă mare - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Mihai Stoica, avertisment dur pentru Daniel Bîrligea! Ce riscă atacantul, după ce a primit deja o amendă mare

Mihai Stoica, avertisment dur pentru Daniel Bîrligea! Ce riscă atacantul, după ce a primit deja o amendă mare

Publicat: 16 noiembrie 2025, 15:29

Valentin Mihăilă şi Daniel Bîrligea, bucurându-se după golul tricolorilor / Sport Pictures

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), l-a avertizat pe Daniel Bîrligea (25 de ani), după bucuria de la golul înscris de acesta cu Bosnia.

Mihăilă a făcut o glumă în vestiar, cu referire la gestul care i-a adus cartonaşul roşu lui Bîrligea, iar ulterior, după golul tricolorilor, cei doi au imitat gestul.

Mihai Stoica: “Bîrligea nu a înţeles nimic! Probabil va sta în tribună”

Gluma nu a fost gustată de Mihai Stoica. Oficialul campioanei i-a transmis lui Bîrligea că riscă să stea în tribune. Bîrligea a fost deja amendat cu 20.000 de euro pentru eliminarea cu Hermannstadt.

“Bîrligea este fotbalist cu F mare, dar trebuie să înțeleagă că așa nu mai merge, trebuie să fie foarte serios. După ce s-a discutat atâta timp de situație, are de plătit 20.000 pentru ceea ce a făcut, iar el același gest îl face… Înseamnă că nu a înțeles nimic! O să aibă viață foarte grea. Dacă va mai recurge la un astfel de gest, probabil că va sta în tribună până îi vor crește rădăcini”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

Golul prin care România a deschis scorul în duelul cu Bosnia a fost urmat de o celebrare ieșită din comun a celor care au creat reușita, Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă. Cei doi jucători din atac s-au bucurat imitând un arbitru care arată un cartonaș, o aluzie la gestul pe care l-a făcut chiar atacantul FCSB-ului atunci când a fost eliminat în meciul cu Hermannstadt.

Bîrligea și Mihăilă au repetat astfel la Zenica exact ce făcuse fotbalistul lui Rizespor în vestiarul naționalei atunci când lotul se reunise acum câteva zile. Într-un videoclip postat pe pagina echipei naționale a fost surprins momentul în care jucătorul de bandă l-a “salutat” pe atacantul campioanei imitând gestul jucătorului de la FCSB din momentul în care a primit una dintre sancțiunile din duelul cu Hermannstadt.

1 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 2 Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă 3 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 4 Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă 5 Prima reacție din partea FRF, după eșecul României cu Bosnia: “Totul e posibil să ne luăm revanșa” 6 EXCLUSIVIanis Hagi, revoltat după Bosnia – România: “Nu poți destabiliza jocul așa”. Ce a spus despre scandările rasiste
