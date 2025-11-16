Reacţia rezervei lui Dennis Man de la PSV, după ce a înscris un eurogol cu România! - Antena Sport

Esmir Bajraktarevic (20 de ani) a reuşit un eurogol în minutul 79 al meciului Bosnia – România 3-1. La scorul de 1-1, rezerva lui Dennis Man de la PSV şi-a făcut culoar şi a şutat perfect, în vinclu.

După golul de 2-1 marcat de Bajraktarevic, Tabakovic a stabilit rezultatul final al partidei, 3-1 în favoarea bosniacilor.

Bajraktarevic, după eurogolul înscris cu România: “Nici nu m-am gândit, am dat gol din instinct”

“Sunt fericit pentru gol, dar sunt și mai fericit pentru victorie. Cred că cel mai important lucru pentru noi este atunci când câștigăm în fața fanilor noștri. Exersez șutul acela, când intru cu stângul… mi-a venit mingea și nici nu m-am gândit, pur și simplu am șutat, am dat gol din instinct. Joc cel mai bine când nu stau să mă gândesc prea mult, când pun suflet”, a declarat Esmir Bajraktarevic, potrivit sportsport.ba.

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.

Fanii bosniaci au dominat sonor startul de meci de pe stadionul Bilino Polje, din Zenica, fluierând imnul României şi scandând “ţiganii, ţiganii”. Pe teren, tricolorii au avut prima ocazie importantă, în minutul 14, când Mihăilă a scăpat pe contraatac şi a şutat din careu, trimiţând mingea puţin pe lângă poarta lui Vasilj. Elevii lui Lucescu au deschis scorul în minutul 18. Mihăilă a insistat la o minge pe partea stângă, a centrat în careu, de unde Bîrligea a înscris cu stângul, cu o scăriţă peste Vasilj.