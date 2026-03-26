S-a declanșat “infernul” la Istanbul. Câți decibeli s-au înregistrat la prezentarea echipei Turciei

Andrei Nicolae Publicat: 26 martie 2026, 20:00

S-a declanșat infernul la Istanbul. Câți decibeli s-au înregistrat la prezentarea echipei Turciei

Suporterii turci în barajul contra României / Sport Pictures

Suporterii turci și-au făcut simțită prezența pe Beșiktaș Park înainte de fluierul de start al meciului contra României.

În momentul în care echipa lui Vincenzo Montella a fost prezentată, zgomotul de pe stadion a ajuns la 102,2 decibeli, un nivel care se poate compara cu gălăgia produsă de o motocicletă sau un snowmobile.

Turcii au creat o atmosferă “electrizantă” la Istanbul

Semifinala barajului pentru Cupa Mondială dintre România și Turcia a fost marcată de o atmosferă “infernală” produsă de suporterii “țării semilunii”. Înainte de startul meciului, fanii echipei lui Montella au demonstrat de ce sunt recunoscuți pentru gălăgia creată pe stadioane.

Potrivit fanatik.ro, înainte de meci, în momentul în care jucătorii Turciei au ieșit pe teren au fost înregistrați nu mai puțin de 102,2 decibeli. Atunci când imnurile au fost intonate, nivelul a scăzut puțin, până la 101,1 decibeli.

Pentru context, un avion care decolează creează un zgomot de 120 de decibeli, în timp de un aruncător de frunze 110. Nivelul produs de fanii turci se apropie de cum se aude o motociletă, un snowmobile sau un aruncător de zăpadă.

Merită menționat că pe stadionul pe care se joacă barajul, Beșiktaș Park, a fost doborât recordul pentru numărul de decibeli atinși pe un stadion, 142. În 2013 a avut loc meciul la care a fost atinsă borna respectivă, la duelul celor de la Beșiktaș cu Genclerbirligi pe vechiul stadion Inonu, care ulterior a fost demolat.

