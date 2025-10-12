Selecționerul Serbiei și-a dat demisia după meciul pierdut cu Istvan Kovacs la centru: "Nu mă așteptam la asta" - Antena Sport

Selecţionerul Serbiei, Dragan Stojkovic, şi-a anunţat demisia sâmbătă seară, după înfrângerea cu 1-0 pe teren propriu împotriva Albaniei, în calificările pentru Cupa Mondială din 2026.

“Această înfrângere nu ar fi trebuit să se producă şi îmi asum responsabilitatea pentru asta. Sunt aici pentru a face faţă consecinţelor“, a declarat Stojkovic în cadrul conferinţei de presă de după meci, care a fost arbitrat de Istvan Kovacs. Rezultatul este “cu adevărat prost, nu mă aşteptam la asta“, s-a plâns el.

Dragan Stojkovic, demisie imediată după Serbia – Albania 0-1

El a adăugat că şi-a înaintat demisia preşedintelui şi secretarului general al Federaţiei Sârbe de Fotbal. “Nu voi merge în Andorra pentru a conduce echipa” la următorul meci de calificare, a spus el, potrivit news.ro.

Cunoscut sub numele de “Piksi” când juca pentru echipa Iugoslaviei, Stojkovic, un fost mijlocaş în vârstă de 60 de ani, era la cârma echipei sârbe din 2021, după ce a mai antrenat Nagoya (Japonia) şi Canton (China). De-a lungul carierei sale, el a fost, de asemenea, pentru scurt timp, antrenorul echipei Steaua Roşie Belgrad.

Serbia ocupă în prezent locul 3 în grupa K a calificărilor din zona Europei, în spatele Angliei şi Albaniei.