Spania, Portugalia și Italia joacă în preliminariile World Cup (LIVE TEXT, 21:45). Kovacs, la un meci "de foc" - Antena Sport

Seara de sâmbătă marchează noi meciuri în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Așa cum s-a întâmplat și ieri, când Franța și Germania au ieșit la rampă, o parte din granzii Europei sunt implicați astăzi în calificările pentru turneul final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De la ora 21:45, Italia joacă în deplasare contra Estoniei, Portugalia o înfruntă pe teren propriu pe Islanda, iar Spania are un meci interesant contra Georgiei. De la aceeași oră, va avea loc meciul de risc ridicat dintre Serbia și Albania care îl va avea la centru pe Istvan Kovacs.

LIVE TEXT | O nouă seară a granzilor în preliminariile europene pentru World Cup

În Grupa I, Italia se luptă în continuare pentru primele locuri, în ciuda înfrângerii din prima etapă contra Norvegiei. Elevii lui Gennaro Gattuso dau peste Estonia, care se află pe locul 4 în grupă, cu trei puncte. “Squadra Azzurra” e pe 3 în grupă, cu nouă puncte, dar și cu un meci în minus față de echipele din fața sa, Norvegia și Israel.

Pe Jose Alvalade, Portugalia speră să își continue seria perfectă din preliminarii, unde are două victorii din două posibile. Cristiano Ronaldo&Co. dau peste Irlanda, ultima clasată din Grupa F.

La câteva sute de kilometri distanță, la Elche, Spania joacă în fața Georgiei, o echipă pe care a întâlnt-o și la EURO 2024. Atunci, ibericii se impuneau cu 4-1 în fața unei naționale care atunci era considerată o surpriză, dar care a devenit ulterior o certitudine. Primele două clasate din Grupa E joacă gândindu-se la ocuparea primului loc la finalul campaniei.