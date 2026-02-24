Edi Iordănescu, optimist înainte de barajul României cu Turcia. Cele trei argumente puse pe masă - Antena Sport

Edi Iordănescu a discutat în cadrul unei emisiuni despre barajul care o așteaptă pe România în drumul spre Cupa Mondială din 2026, iar fostul selecționer a dezvăluit că are încredere în naționala lui Mircea Lucescu. Antrenorul de 47 de ani mizează pe forța grupului, experiența sa și pe forma anumitor jucători.

România este la aproape o lună distanță de semifinala barajului pentru World Cup 2026, când naționala noastră o va întâlni pe Turcia pe Beșiktaș Park. Echipa lui Vincenzo Montella pare în mod clar favorită, însă există persoane care cred că “tricolorii” se pot impune la Istanbul, iar pe lista respectivă se află și Edi Iordănescu.

De ce are încredere Edi Iordănescu în naționala României

În cadrul unei intervenții avute la TV, predecesorul lui Lucescu la cârma naționalei nu s-a ferit să spună cu Turcia are prima șansă pentru a ajunge în finala play-off-ului pentru Cupa Mondială. Cu toate acestea, Iordănescu a menționat că atmosfera buna de la națională, coroborată cu experiența de la EURO 2024, își poate spune cuvântul într-un sens pozitiv.

“Sincer, sunt extrem de optimist și o să revin cu câteva argumente de ce sunt optimist pentru acest baraj, dar, în același timp, sunt și realist. Da, plecăm cu șansa a doua. Jucăm împotriva unui adversar de calibru, în deplasare, deci plecăm cu șansa a doua.

Eu am încredere și scot în față doar două, trei argumente. În primul rând, eu știu că avem un grup bun la echipa națională și știu ce vorbesc, pentru că cu 90% dintre ei am lucrat și eu. E o atmosferă bună. Ok, n-am avut o campanie reușită, cu toții am dorit și am sperat la altceva, dar aparține trecutului.