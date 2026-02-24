Edi Iordănescu, optimist înainte de barajul României cu Turcia. Cele trei argumente puse pe masă - Antena Sport

Edi Iordănescu a discutat în cadrul unei emisiuni despre barajul care o așteaptă pe România în drumul spre Cupa Mondială din 2026, iar fostul selecționer a dezvăluit că are încredere în naționala lui Mircea Lucescu. Antrenorul de 47 de ani mizează pe forța grupului, experiența sa și pe forma anumitor jucători.
România este la aproape o lună distanță de semifinala barajului pentru World Cup 2026, când naționala noastră o va întâlni pe Turcia pe Beșiktaș Park. Echipa lui Vincenzo Montella pare în mod clar favorită, însă există persoane care cred că “tricolorii” se pot impune la Istanbul, iar pe lista respectivă se află și Edi Iordănescu.
De ce are încredere Edi Iordănescu în naționala României
În cadrul unei intervenții avute la TV, predecesorul lui Lucescu la cârma naționalei nu s-a ferit să spună cu Turcia are prima șansă pentru a ajunge în finala play-off-ului pentru Cupa Mondială. Cu toate acestea, Iordănescu a menționat că atmosfera buna de la națională, coroborată cu experiența de la EURO 2024, își poate spune cuvântul într-un sens pozitiv.
“Sincer, sunt extrem de optimist și o să revin cu câteva argumente de ce sunt optimist pentru acest baraj, dar, în același timp, sunt și realist. Da, plecăm cu șansa a doua. Jucăm împotriva unui adversar de calibru, în deplasare, deci plecăm cu șansa a doua.
Eu am încredere și scot în față doar două, trei argumente. În primul rând, eu știu că avem un grup bun la echipa națională și știu ce vorbesc, pentru că cu 90% dintre ei am lucrat și eu. E o atmosferă bună. Ok, n-am avut o campanie reușită, cu toții am dorit și am sperat la altceva, dar aparține trecutului.
Întorcându-mă la baraj, un al doilea argument: acest grup de jucători deja are o anumită experiență a trecut într-o campanie a câștigat-o, a mers la un turneu final ceea ce înseamnă o experiență fantastică să joci la meciuri cu astfel de deschidere și cu astfel de mize, emoțional, stăpânire de sine, îți dă altă capacitate de a gestiona momentele de joc, situațiile importante“, a spus Edi Iordănescu, potrivit digisport.ro.
Jucătorii remarcați de Edi Iordănescu
Ulterior, tehnicianul care a fost dorit recent în Turcia a vorbit și despre forma bună prin care trec anumiți jucători de la reprezentativa României, numind câțiva dintre oamenii din lotul lui Mircea Lucescu.
“Îl avem pe Ionuț Radu, care este în Primera și joacă bine. Este unul dintre cei mai apreciați portari din ligă. Îl avem pe Andrei Rațiu, despre care pot spune același lucru – joacă în Primera și traversează o perioadă foarte bună.
Radu Drăgușin a reintrat în circuit. L-am văzut și eu în ultimul meci. Are deja altă încredere, se vede că este natural în tot ceea ce face. Bancu, care se bate la titlu cu șanse mari.
Mergem mai departe. Răzvan Marin, în Grecia, marchează, oferă assisturi, joacă în cupele europene, este activ, o prezență constantă. Dennis Man și Valentin Mihăilă marchează amândoi. Man joacă și în cupele europene. Bîrligea marchează aproape etapă de etapă. Ianis Hagi, care a avut ceva probleme medicale, din câte știu, Marius Marin, care joacă constant în Serie A“.
Semifinala barajului dintre România și Turcia va avea loc pe data de 26 martie, la ora 19:00, pe Beșiktaș Park. În caz de calificare, formația lui Lucescu va da peste învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.
