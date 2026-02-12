"E hărțuit". Mărturii îngrijorătoare despre starul Turciei înainte de barajul cu România pentru Cupa Mondială - Antena Sport

Arda Guler, “perla” celor de la Real Madrid și în același timp unul dintre starurile naționalei Turciei, este protagonistul unei situații controversate, după ce omul care l-a adus la Fenerbahce a făcut câteva declarații îngrijorătoare. Mijlocașul de 20 de ani ar fi hărțuit în vestiarul echipei de pe Bernabeu chiar de un grup format din propriii săi coechipieri.
Arda Guler ajungea la Real Madrid de la Fenerbahce în vara anului 2023, iar turcul se anunța drept o mare speranță a fotbalului mondial după transferul pe Bernabeu. În acest sezon, una dintre “perlele” clubului a devenit un om de bază și a înregistrat cifre bune, însă situația din interiorul vestiarului nu pare să fie atât de “roz” în privința sa.
Probleme la Real Madrid pentru Arda Guler
Serhat Pekmezci, fostul scouter șef de la academia de tineret a lui Fenerbahce și omul care l-a adus pe Guler la clubul din Istanbul când avea doar 14 ani, a acordat un interviu în presa din Turcia, unde a vorbit despre cât de rău e tratat jucătorul la echipa “blanco”.
Potrivit declarțiilor sale, puștiul de pe Bernabeu se confruntă cu fenomenul de “mobbing”, un termen asociat cu hărțuirea la locul de muncă. Aceasta se poate traduce prin comportamente sistematice ostile sau abuzive la adresa unui angajator, jucător în acest caz, provocate de un antrenor sau de colegii de muncă, de vestiar în această situație.
“Chiar dacă Real Madrid este un mega-club, Arda Guler e hărțuit la locul de muncă. Nu e vorba că a venit să se plângă la mine, dar știa că așa se va întâmpla. I-am spus să aibă răbdare.
Actul de hărțuire vine din partea jucătorilor. E un grup care nu a putut să îl accepte pe Arda, din păcate, sun t jucători cu egouri foarte mari. Arda are răbdare, dar până și el a început să se revolte, să se întrebe: «De ce mereu eu?».
Klopp deja a spus că anumiți jucători trebuie să plece ca el să vină. De asta a plecat Xabi Alonso“, a spus fostul scouter șef de la academia de tineret a lui Fenerbahce, potrivit marca.com.
Declarațiile lui Pekmezci vin cu doar o lună și jumătate înainte ca Arda Guler să o întâlnească pe România pe 26 martie în semifinala barajului pentru Cupa Mondială. Fotbalistul de 20 de ani este unul dintre oamenii din “țara semilunii” pe care Vincenzo Montella se bazează că poate face diferența, din acest grup făcând parte și Kenan Yildiz sau Hakan Calhanoglu.
Până la meciul cu Turcia, România își va afla viitoarele adversare din Liga Națiunilor, acolo unde a promovat după ultima ediție în Grupa B. Tragerea la sorți va avea loc de la ora 19:00 și va fi transmisă pe AntenaPLAY.
