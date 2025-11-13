Tricolorii au ajuns la Zenica, unde vor juca meciul crucial cu Bosnia! Cum arată hotelul în care au fost cazaţi - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Tricolorii au ajuns la Zenica, unde vor juca meciul crucial cu Bosnia! Cum arată hotelul în care au fost cazaţi

Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Tricolorii au ajuns la Zenica, unde vor juca meciul crucial cu Bosnia! Cum arată hotelul în care au fost cazaţi
Tricolorii au ajuns la Zenica, unde vor juca meciul crucial cu Bosnia! Cum arată hotelul în care au fost cazaţi

Publicat: 13 noiembrie 2025, 21:51

Tricolorii au ajuns la Zenica, unde vor juca meciul crucial cu Bosnia! Cum arată hotelul în care au fost cazaţi
Ianis Hagi în faţa hotelului în care sunt cazaţi tricolorii / Facebook echipa naţională

Tricolorii lui Mircea Lucescu au ajuns în Zenica, oraşul în care vor disputa meciul cu Bosnia, crucial pentru locul 2 în grupă. Bosnia – România se dispută sâmbătă, de la ora 21:45. După duelul cu Bosnia, România va juca ultimul meci din grupă la Ploieşti, cu San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45.

România e pe locul 3 în grupa H de calificare la World Cup 2026, cu 10 puncte. Lider e Austria, cu 15 puncte. Pe locul 2 e Bosnia, care are 13 puncte.

Tricolorii au ajuns la Zenica

“Am ajuns la Zenica pentru duelul cu Bosnia și Herțegovina. #LuptamImpreuna până la final 🫶, a fost mesajul care a apărut pe contul de Facebook al echipei naţionale. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Tricolorii speră să îşi ia revanşa după ce, în tur, au fost învinşi la limită, cu 1-0, de Bosnia. Singurul gol al meciului a fost marcat de Armin Gigovic, din pasa lui Kolasinac. Drăguş a ratat 4 ocazii mari în partida de pe Arena Naţională. Tricolorii au reclamat şi un penalty neacordat.

România are un moral excelent înaintea partidei cu Bosnia. Naţionala vine după o victorie extraordinară, cu Austria. Virgil Ghiţă a marcat golul victoriei în minutul 90+5, cu o lovitură de cap, după o centrare perfectă a lui Ianis Hagi.

