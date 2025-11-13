Tricolorii au ajuns la Zenica, unde vor juca meciul crucial cu Bosnia! Cum arată hotelul în care au fost cazaţi - Antena Sport

Tricolorii lui Mircea Lucescu au ajuns în Zenica, oraşul în care vor disputa meciul cu Bosnia, crucial pentru locul 2 în grupă. Bosnia – România se dispută sâmbătă, de la ora 21:45. După duelul cu Bosnia, România va juca ultimul meci din grupă la Ploieşti, cu San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45.

România e pe locul 3 în grupa H de calificare la World Cup 2026, cu 10 puncte. Lider e Austria, cu 15 puncte. Pe locul 2 e Bosnia, care are 13 puncte.

Tricolorii au ajuns la Zenica

“Am ajuns la Zenica pentru duelul cu Bosnia și Herțegovina. #LuptamImpreuna până la final “, a fost mesajul care a apărut pe contul de Facebook al echipei naţionale. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Tricolorii speră să îşi ia revanşa după ce, în tur, au fost învinşi la limită, cu 1-0, de Bosnia. Singurul gol al meciului a fost marcat de Armin Gigovic, din pasa lui Kolasinac. Drăguş a ratat 4 ocazii mari în partida de pe Arena Naţională. Tricolorii au reclamat şi un penalty neacordat.