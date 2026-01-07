Bere multă și „orgoliu exagerat”: cum a pierdut România „barajul” la Mondialul din 1938, când era printre favoritele la trofeu - Antena Sport

România se pregătește de barajul „de foc” cu Turcia, primul pas pentru o calificare mult așteptată la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” îi vor înfrunta pe turci pe 26 martie, la Istanbul. În cazul unei victorii, ai noștri vor juca pentru un loc la turneul final din SUA, Canada și Mexic cu câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo.

Cu 88 de ani în urmă, în 1938, România juca un soi de baraj chiar la Cupa Mondială din Franța. Acolo, „tricolorii” antrenați de Alexandru Săvulescu erau văzuți printre marii favoriți ai turneului, dar au sfârșit prin a pierde la rejucare în fața amatorilor din Cuba, la capătul unei aventuri cu de toate: goluri multe, aroganță exagerată și multă, multă bere.

Contextul: România, calificată după forfaitul Egiptului

În 1938, a treia ediție a Cupei Mondiale se desfășura într-un context istoric extrem de tensionat. Al Doilea Război Mondial bătea la ușă, iar în loc de 16 participante, brusc au rămas doar 15, după ce Austria fusese anexată de Germania Nazistă. Pe deasupra, echipele naționale din America de Sud și de Nord au refuzat să călătorească în Europa, așa că Mondialul francez era privat de forțe tradiționale ale vremii precum Argentina, Uruguay, Columbia sau SUA.

România, care fusese prezentă și la edițiile din 1930 și 1934, s-a calificat în Franța fără probleme. Mai concret, fără nici măcar să joace. „Tricolorii” ar fi trebuit să dispute o „dublă” cu Egipt, la București și la Cairo, dar „faraonii” au boicotat meciurile, pe motiv de Ramadan.

România, văzută drept candidată la trofeu!

Cu o generație de excepție și un fotbal care se remarca în Europa acelor ani, România a picat în optimile turneului cu Cuba. Un meci, pe hârtie, câștigat înainte de a începe. „Tricolorii” veneau cu nume precum Iuliu Baratky, Ștefan Dobay ori Nicolae Kovács, fratele fostului antrenor de la Ajax, Ștefan Kovács. Lotul României era format, în mare parte, din jucători de la marile echipe ale epocii: Venus, Rapid și Ripensia. Lângă ei, fotbaliști de la cluburi precum Crișana Oradea, AMEF Arad, Victoria Cluj sau CAO Oradea.