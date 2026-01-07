Bere multă și „orgoliu exagerat”: cum a pierdut România „barajul” la Mondialul din 1938, când era printre favoritele la trofeu - Antena Sport

România se pregătește de barajul „de foc” cu Turcia, primul pas pentru o calificare mult așteptată la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” îi vor înfrunta pe turci pe 26 martie, la Istanbul. În cazul unei victorii, ai noștri vor juca pentru un loc la turneul final din SUA, Canada și Mexic cu câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo.
Cu 88 de ani în urmă, în 1938, România juca un soi de baraj chiar la Cupa Mondială din Franța. Acolo, „tricolorii” antrenați de Alexandru Săvulescu erau văzuți printre marii favoriți ai turneului, dar au sfârșit prin a pierde la rejucare în fața amatorilor din Cuba, la capătul unei aventuri cu de toate: goluri multe, aroganță exagerată și multă, multă bere.
Contextul: România, calificată după forfaitul Egiptului
În 1938, a treia ediție a Cupei Mondiale se desfășura într-un context istoric extrem de tensionat. Al Doilea Război Mondial bătea la ușă, iar în loc de 16 participante, brusc au rămas doar 15, după ce Austria fusese anexată de Germania Nazistă. Pe deasupra, echipele naționale din America de Sud și de Nord au refuzat să călătorească în Europa, așa că Mondialul francez era privat de forțe tradiționale ale vremii precum Argentina, Uruguay, Columbia sau SUA.
România, care fusese prezentă și la edițiile din 1930 și 1934, s-a calificat în Franța fără probleme. Mai concret, fără nici măcar să joace. „Tricolorii” ar fi trebuit să dispute o „dublă” cu Egipt, la București și la Cairo, dar „faraonii” au boicotat meciurile, pe motiv de Ramadan.
România, văzută drept candidată la trofeu!
Cu o generație de excepție și un fotbal care se remarca în Europa acelor ani, România a picat în optimile turneului cu Cuba. Un meci, pe hârtie, câștigat înainte de a începe. „Tricolorii” veneau cu nume precum Iuliu Baratky, Ștefan Dobay ori Nicolae Kovács, fratele fostului antrenor de la Ajax, Ștefan Kovács. Lotul României era format, în mare parte, din jucători de la marile echipe ale epocii: Venus, Rapid și Ripensia. Lângă ei, fotbaliști de la cluburi precum Crișana Oradea, AMEF Arad, Victoria Cluj sau CAO Oradea.
Românii erau atât de buni încât presa franceză nu excludea apariția „tricolorilor” în marea finală de la Paris. „Nu ne-ar surprinde deloc să vedem unsprezecele românesc în finala Cupei Mondiale”, scria publicația locală L’Auto.
Bere multă și o victorie sigură: „Le dăm de la șapte în sus!”
Ajunși la Toulouse, românii i-au urmărit superficial pe cubanezi la antrenamente și, prin vocea selecționerului Alexandru Săvulescu, au concluzionat că le vor da „de la șapte în sus”. Optimiști, „tricolorii” aveau cu totul alte probleme pe cap: berea prea puțin alcoolizată! Potrivit trimisului Gazetei Sportului în Franța, Vasile Chiroiu, fundașul Ripensiei Timișoara, a decis să renunțe la apă și să bea doar bere pe timpul Mondialului. Motivul? „Berea franceză e mai slabă decât apa la noi!”.
Siguranța debordantă a „tricolorilor” venea și pe fondul situației firave a echipei din Cuba. Cu un lot de doar 15 jucători (nu 20, precum restul echipelor), unii dintre ei refugiați spanioli care fugeau de războiul civil de acasă, cubanezii soseau în Franța după o călătorie de 15 zile cu vaporul. „Noi învățaserăm să jucăm fotbal cu marinarii, în piețele din Havana. Eram o echipă de prieteni, care, până la acel moment, nu ieșiseră vreodată din Cuba”, povestea atacantul Juan Tuñas, într-un interviu pentru FIFA, cu puțin timp înainte să înceteze din viață, în 2011.
Realitatea din teren: Cuba câștigă cu 2-1 la rejucare
Pe 5 iunie 1938, pe Stade du T.O.E.C. din Toulouse, cubanezii i-au surprins pe jucătorii noștri. Rapizi, tehnici și încrezători în propriile forțe, fotbaliștii din Caraibe au dominat meciul și au fost la un pas de victorie. România a condus cu 1-0, dar a fost întoarsă și a egalat la doi târziu, în minutul 88, prin Iuliu Baratky. În prelungiri, cubanezii au făcut 3-2 în minutul 103, în timp ce Dobay a restabilit egalitatea în minutul 105. 3-3 scor final și, cum pe atunci nu exista regula loviturilor de departajare, a urmat rejucarea.
Patru zile mai târziu, într-o mișcare de neînțeles de presa vremii, selecționerul Săvulescu a schimbat șase jucători. Românii au deschis scorul din nou, prin Dobay, dar aveau să fie întorși imediat după pauză. Socorro, care marcase o „dublă” în primul meci, a egalat, iar Tomás Fernández, fotbalist venit din Spania, a reușit golul victoriei cubaneze. „Amatorii cubanezi au câștigat pentru că au fost mai realiști decât profesioniștii români, care nu aveau niciun strop de inspirație și erau prea siguri de ei”, remarca arbitrul meciului de la Toulouse, Alfred Birlem.
„Orgoliu exagerat!” Cubanezii, decimați de Suedia
A fost una dintre marile surprize ale Mondialului și totodată prima mare dezamăgire din istoria echipei naționale a României. Mai ales că, în sferturi, doar trei zile mai târziu, cubanezii s-au făcut de râs în fața Suediei: 0-8.
„În momentul în care i-am văzut pe cubanezi îmbrăcați lejer, în bluze de vară și cu sandale ușoare, dintr-o împletitură subțire și fără ciorapi, i-am asemuit mai mult cu un grup de studenți sau de copii mai mărișori care veneau de la joacă și se duceau la gârlă. După părerea mea, în acest moment am pierdut jocul, cubanezii speculând punctul nostru cel mai slab: orgoliul exagerat. Această subestimare a adversarului nu era cu nimic justificată”, povestea Ștefan Dobay, în autobiografia sa, Şut… goool!.
- Echipa României în primul meci: Pavlovici – Burger, Chiroiu – Vintilă, Rășinaru, Rafinschi – Bindea, Kovacs, Bartaki, Bodola, Dobay
- Echipa României la rejucare: Sadovschi – Burger, Felecan – Bărbulescu, Rășinaru, Rafinschi – Bogdan, Moldoveanu, Baratki, Prassler, Dobay
- Mircea Lucescu, primele declaraţii după ce nu a mai ajuns în Antalya din pricina problemelor de sănătate
- Marius Niculae îl aşteaptă pe Mircea Lucescu în Antalya! Ce a spus despre varianta Alex Maxim la naţională
- “Te mai gândeşti la naţională?” Răspunsul lui Maxim după ce staff-ul lui Lucescu l-a văzut “la lucru” cu românii
- Motivul pentru care Deian Sorescu şi-a amânat nunta! Viitoarea soţie nu a fost de acord: “Nu mai am păr”
- Anunţul despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Ce le-a transmis selecţionerul colaboratorilor săi