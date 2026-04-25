Arsenal – Newcastle 1-0. „Tunarii” se țin tare în lupta pentru câștigarea titlului

Egalată la puncte săptămâna aceasta de Manchester City, Arsenal se ține tare în lupta la titlu din Premier League. Formația antrenată de Mikel Arteta s-a impus greu pe teren propriu contra celor de la Newcastle, scor 1-0.
Deși a deschis scorul încă din minutul 9 prin Eze, Arsenal a tremurat pentru cele trei puncte puse în joc până la finalul partidei. „Tunarii” au revenit, pentru moment, pe primul loc în clasament.
Arsenal, 3 puncte peste Manchester City
Arsenal este din nou lider în Premier League, după ce s-a impus la limită în disputa cu Newcastle United. „Tunarii” au dat lovitura decisivă încă din minutul 9, prin Eze.
Cu această victorie, echipa antrenată de Mikel Arteta s-a distanțat la trei puncte de Manchester City, care a jucat și ea sâmbătă, dar în Cupa Angliei.
- S-a accidentat și a ieșit pe targă cu 50 de zile înainte de Cupa Mondială! Emoții pentru colegul lui Drăgușin
- Moment ruşinos în Liverpool – Crystal Palace! A marcat cu poarta goală, după ce a ignorat accidentarea portarului
- Radu Drăgușin a luat decizia! Ce se întâmplă cu viitorul său la Tottenham
- Radu Drăgușin, pe marginea prăpastiei! Tottenham mai are doar o șansă în lupta pentru evitarea retrogradării
- Man City a decis: „unul dintre cei mai buni din lume” vine în locul lui Guardiola, dacă acesta spune „adio”