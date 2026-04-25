Arsenal – Newcastle 1-0. „Tunarii” se țin tare în lupta pentru câștigarea titlului

Egalată la puncte săptămâna aceasta de Manchester City, Arsenal se ține tare în lupta la titlu din Premier League. Formația antrenată de Mikel Arteta s-a impus greu pe teren propriu contra celor de la Newcastle, scor 1-0.

Deși a deschis scorul încă din minutul 9 prin Eze, Arsenal a tremurat pentru cele trei puncte puse în joc până la finalul partidei. „Tunarii” au revenit, pentru moment, pe primul loc în clasament.

Arsenal, 3 puncte peste Manchester City

Arsenal este din nou lider în Premier League, după ce s-a impus la limită în disputa cu Newcastle United. „Tunarii” au dat lovitura decisivă încă din minutul 9, prin Eze.

Cu această victorie, echipa antrenată de Mikel Arteta s-a distanțat la trei puncte de Manchester City, care a jucat și ea sâmbătă, dar în Cupa Angliei.