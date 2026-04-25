Moment ruşinos în Liverpool – Crystal Palace! A marcat cu poarta goală, după ce a ignorat accidentarea portarului

Partida dintre Liverpool şi Crystal Palace, din etapa cu numărul 34 din Premier League, a oferit un moment ruşinos. În minutul 71, Daniel Munoz a redus din diferenţă pe Anfield. Columbianul a înscris cu o boltă din afara careului, dar a ignorat problemele lui Woodman, portarul “cormoranilor”, întins pe jos după ce a acuzat probleme medicale.

Frederick Woodman, al treilea portar al lui Liverpool, a ajuns titular pe Anfield după accidentările suferite de Alisson şi Mamardashvili.

Moment ruşinos în Liverpool – Crystal Palace

La 2-0 pentru Liverpool, în minutul 72, Woodman a parat şutul lui Sarr din interiorul careului, după care a rămas întins pe jos, cerând arbitrului să oprească jocul, din cauza unei accidentări. Mingea a ajuns la Daniel Munoz, care a ignorat semnele făcute de portarul gazdelor şi a trimis în poarta lui Liverpool. (VEZI AICI FAZA)

Exact în momentul în care a blocat şutul lui Sarr, genunchiul lui Woodman a rămas înfipt în pământ, acuzând dureri la genunchiul stâng.

Fanii lui Liverpool nu au acceptat gestul lipsit de fair-play al jucătorului de la Crystal Palace, iar suporterii prezenţi pe Anfield au început să scandeze către columbian: “trişorule”. Mai mult, câteva minute mai târziu, în momentul în care se pregătea să arunce de la margine, Munoz a fost lovit direct în cap de o minge venită din tribună.