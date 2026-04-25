Moment ruşinos în Liverpool – Crystal Palace! A marcat cu poarta goală, după ce a ignorat accidentarea portarului

Partida dintre Liverpool şi Crystal Palace, din etapa cu numărul 34 din Premier League, a oferit un moment ruşinos. În minutul 71, Daniel Munoz a redus din diferenţă pe Anfield. Columbianul a înscris cu o boltă din afara careului, dar a ignorat problemele lui Woodman, portarul “cormoranilor”, întins pe jos după ce a acuzat probleme medicale.
Frederick Woodman, al treilea portar al lui Liverpool, a ajuns titular pe Anfield după accidentările suferite de Alisson şi Mamardashvili.
Moment ruşinos în Liverpool – Crystal Palace
La 2-0 pentru Liverpool, în minutul 72, Woodman a parat şutul lui Sarr din interiorul careului, după care a rămas întins pe jos, cerând arbitrului să oprească jocul, din cauza unei accidentări. Mingea a ajuns la Daniel Munoz, care a ignorat semnele făcute de portarul gazdelor şi a trimis în poarta lui Liverpool. (VEZI AICI FAZA)
Exact în momentul în care a blocat şutul lui Sarr, genunchiul lui Woodman a rămas înfipt în pământ, acuzând dureri la genunchiul stâng.
Fanii lui Liverpool nu au acceptat gestul lipsit de fair-play al jucătorului de la Crystal Palace, iar suporterii prezenţi pe Anfield au început să scandeze către columbian: “trişorule”. Mai mult, câteva minute mai târziu, în momentul în care se pregătea să arunce de la margine, Munoz a fost lovit direct în cap de o minge venită din tribună.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: A LIVERPOOL FAN NOW THREW THE BALL ON THE BACK OF MUNOZ’ HEAD WHILE HE WAS ATTEMPTING A THROW IN! pic.twitter.com/ocEib5tZRN
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 25, 2026
Până la urmă, Liverpool a câştigat cu 3-1 meciul de pe teren propriu cu Crystal Palace, după ce Florian Wirtz a înscris şi el în prelungiri, iar “cormoranii” au obţinut primul succes împotriva londonezilor în acest sezon, după ce a pierdut precedentele trei partide (Community Shield, turul din Premier League şi Cupa Ligii Angliei).
În urma acestei victorii, Liverpool a urcat pe locul 4 în Premier League, cu 58 de puncte, şi a depăşit-o la golaveraj pe Aston Villa. De partea cealaltă, Crystal Palace rămâne pe locul 13, cu 43 de puncte.
Pentru Liverpool urmează derby-ul de pe Old Trafford de duminica viitoare, cu Manchester United, după care va primi vizita lui Chelsea şase zile mai târziu. În schimb, Crystal Palace se pregăteşte pentru meciul tur din semifinalele Conference League, cu Şahtior, după care va juca pe terenul lui Bournemouth, în etapa cu numărul 35 din Premier League.
- S-a accidentat și a ieșit pe targă cu 50 de zile înainte de Cupa Mondială! Emoții pentru colegul lui Drăgușin
- Radu Drăgușin a luat decizia! Ce se întâmplă cu viitorul său la Tottenham
- Radu Drăgușin, pe marginea prăpastiei! Tottenham mai are doar o șansă în lupta pentru evitarea retrogradării
- Man City a decis: „unul dintre cei mai buni din lume” vine în locul lui Guardiola, dacă acesta spune „adio”
- Numit un „dezastru” la Spurs, Radu Drăgușin poate prinde un nou transfer mare la un gigant al Europei