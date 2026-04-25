Vlad Chiricheş pleacă de la FCSB înainte de finalul sezonului. Şi-a luat deja la revedere de la colegi

Vlad Chiricheş (36 de ani) a luat decizia de a pleca de la FCSB înainte de finalul sezonului.- Veteranul campioanei şi-a luat deja la revedere de la coechipieri.
Vlad Chiricheş a ţinut să-şi anunţe colegii de la FCSB că pleacă de la echipă înaintea partidei cu Petrolul. Campioana s-a impus cu scorul de 3-1, în etapa a şasea a play-off-ului.
Vlad Chiricheş nu a făcut parte din lotul FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul, după accidentarea suferită în duelul din runda precedentă, cu Farul.
Astfel, ţinând cont de problemele cu care se confruntă, Vlad Chiricheş a decis să-şi încheie mai repede aventura la FCSB, notează fanatik.ro. “Chiri” a mers în vestiarul roş-albaştrilor înaintea meciului cu Petrolul şi şi-a luat la revedere de la toţi coechipierii săi.
Vlad Chiricheş nu ar mai fi putut oricum evolua la FCSB, până la finalul sezonului, din cauza accidentării suferite. Înaintea meciului cu Petrolul, mijlocaşul a fost titularizat de Mirel Rădoi în două meciuri, cele cu Farul şi Oţelul.
Gigi Becali l-a criticat pe Vlad Chiricheş pentru prestaţiile avute în cele două meciuri, anunţând că nu-i va mai prelungi acestuia contractul. Patronul FCSB-ului chiar se bucura pentru faptul că veteranul echipei sale s-a accidentat. Acesta a revenit, ulterior, asupra declaraţiilor sale şi şi-a cerut scuze.
“Eu îmi cer acum iertare dacă l-am supărat, dar părerea tot aia e, nu pot schimba. Trebuia să nu mă exprim deloc, dar am spus-o la nervi, eu așa sunt, dacă se scufundă pământul să fie dreptatea făcută. M-am rugat de el să semneze acum 7 luni. Greșesc și eu la nervi, dar el are dreptatea. Eu pot să mai greșesc de acum înainte, dar cu mintea limpede duc dreptatea unde e, dreptatea trebuie să fie făcută și dacă mor”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro, despre Vlad Chiricheş.
Vlad Chiricheş a revenit la FCSB în vara lui 2023, după despărţirea de Cremonese. Mijlocaşul a mai evoluat la formaţia roş-albastră între 2012 şi 2013, fiind ulterior vândut la Tottenham în schimbul sumei de 9,5 milioane de euro.
Vlad Chiricheş a decis ce va face, după retragere
Vlad Chiricheş a refuzat propunerea venită de la FCSB, de a ocupa un post de director sportiv, din vară. Totodată, el se desparte de clubul bucureştean peste 40 de zile, după ce îi expiră contractul. Mihai Stoica a dezvăluit ce planuri are fostul fundaş al naţionalei României.
“Chiricheș are o ruptură, a simțit foarte tare o ruptură pe quadriceps. Probabil că în condițiile actuale, nici nu se va pune problema să mai joace. El mai are 40 de zile contract cu FCSB. Și accidentarea înțeleg că e gravă, îmi spunea medicul nostru.
Nu va mai rămâne în club. E subiect închis! I-am propus să facă acel curs de director sportiv. S-a gândit, după aia a spus că nu, că el vrea să antreneze”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.
