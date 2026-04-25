Vlad Chiricheş pleacă de la FCSB înainte de finalul sezonului. Şi-a luat deja la revedere de la colegi

Vlad Chiricheş (36 de ani) a luat decizia de a pleca de la FCSB înainte de finalul sezonului.- Veteranul campioanei şi-a luat deja la revedere de la coechipieri.

Vlad Chiricheş a ţinut să-şi anunţe colegii de la FCSB că pleacă de la echipă înaintea partidei cu Petrolul. Campioana s-a impus cu scorul de 3-1, în etapa a şasea a play-off-ului.

Vlad Chiricheş pleacă de la FCSB înainte de finalul sezonului

Vlad Chiricheş nu a făcut parte din lotul FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul, după accidentarea suferită în duelul din runda precedentă, cu Farul.

Astfel, ţinând cont de problemele cu care se confruntă, Vlad Chiricheş a decis să-şi încheie mai repede aventura la FCSB, notează fanatik.ro. “Chiri” a mers în vestiarul roş-albaştrilor înaintea meciului cu Petrolul şi şi-a luat la revedere de la toţi coechipierii săi.

Vlad Chiricheş nu ar mai fi putut oricum evolua la FCSB, până la finalul sezonului, din cauza accidentării suferite. Înaintea meciului cu Petrolul, mijlocaşul a fost titularizat de Mirel Rădoi în două meciuri, cele cu Farul şi Oţelul.