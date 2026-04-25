S-a accidentat și a ieșit pe targă cu 50 de zile înainte de Cupa Mondială! Emoții pentru colegul lui Drăgușin

Tottenham Hotspur s-a impus sâmbătă pe terenul celor de la Wolves, victoria fiind vitală în lupta pentru evitarea retrogradării. Echipa antrenată de Roberto De Zerbi a rămas în continuare pe loc de Championship și a și pierdut un jucător important.
Xavi Simons s-a accidentat în deplasarea de pe Molineux Stadium și a fost scos pe targă în minutul 63, fiind înlocuit cu suedezul Lucas Bergvall.
Xavi Simons, emoții înainte de Cupa Mondială
Selecționerul Olandei are emoții cu 50 de zile înaintea Campionatului Mondial din SUA, asta după ce Xavi Simons a suferit o accidentare serioasă în partida dintre Wolves și Tottenham.
Internaționalul olandez s-a accidentat la genunchi și a fost scos pe targă de pe gazon, în minutul 63 al disputei câștigate de echipa pentru care evoluează Radu Drăgușin.
🚨🇳🇱 Xavi Simons (23) was taken off the pitch with a stretcher after sustaining an injury in the match against Wolves. 🏥
With the World Cup in less than 50 days, this doesn't look good. 💔 pic.twitter.com/OmuvEuVT7Q
— EuroFoot (@eurofootcom) April 25, 2026
