Radu Drăgușin a luat decizia! Ce se întâmplă cu viitorul său la Tottenham

Florin Manea a comentat noile zvonuri apărute despre posibila plecare a lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Deși stoperul român a fost asociat cu o revenire în Serie A la Juventus sau Fiorentina, impresarul a ținut să declare din nou că momentan nici nu s-a pus problema unor tatonări din partea vreunui club.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăgușin se concentrează în această perioadă alături de colegii de la Tottenham pe lupta pentru evitarea retrogradării, însă fundașul de 24 de ani nu scapă de zvonuri care îl asociază cu o plecare de la clubul din Londra. După ce presa din Anglia a scris că fundașul ar fi fost pus pe lista de transferuri, după care jurnaliștii italieni au venit cu variantele Fiorentina și Juventus, a venit și reacția lui Florin Manea.

Radu Drăgușin nu vrea să audă de oferte până la finalul sezonului

Agentul lui Drăgușin a transmis că nu s-a schimbat nimic față de acum câteva săptămâni și că niciun club nu s-a interesat de serviciile jucătorului său. Mai mult decât atât, fundașul de națională este concentrat în acest moment strict pe misiunea pe care o au nord-londonezii pentru a nu înregistra o contraperformanță istorică, retrogradarea în Championship pentru prima dată din 1977 încoace.

“Nu mi-a cerut nimic Radu. Am zis că nu vorbim până la finalul campionatului, e concentrat pentru salvarea lui Tottenham. Am vorbit și aseară cu el, avem timp, nu ne grăbește nimeni deocamdată. Dacă mă suna cineva, vă dați seama că vorbesc, dar nu am fost contactat, vă spun adevărul.

Nici măcar tatonări nu au fost. După cum am spus, prioritatea lui acum este salvarea lui Tottenham. Nu am vorbit nici cu Fiorentina, nici cu Juventus și nici măcar cu Tottenham. O să ajung în Anglia săptămâna viitoare, mă văd cu Radu și vedem“, a spus Florin Manea, potrivit digisport.ro.