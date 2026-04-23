Man City a decis: „unul dintre cei mai buni din lume” vine în locul lui Guardiola, dacă acesta spune „adio”

Englezii de la The Guardian scriu că Manchester City a ales principalul candidat pentru poziția de manager în sezonul viitor, în cazul în care Pep Guardiola va decide să nu mai rămână la echipă. O decizie finală a spaniolului va fi luată la finalul sezonului.

Cei de la Manchester City nu au mai așteptat momentul deciziei și au avut deja discuții cu Enzo Maresca.

Lăudat de Guardiola, dat afară de Chelsea

Enzo Maresca a plecat în ianuarie de la Chelsea când mai avea trei ani și jumătate de contract, iar acest lucru complică ușor negocierile cu City. Mai ales că înainte să plece de la Chelsea a admis că a avut discuții cu oficiali de la City.

Discuțiile au continuat și în ultima perioadă, în condițiile în care există tot mai multe semne în tabăra lui Manchester City că vine momentul schimbării. Pep Guardiola mai are un an de contract, însă decizia de a continua depinde doar de acesta.

Astfel, directorul de fotbal de la club, Hugo Viana, conduce discuțiile pentru un succesor. Maresca, cel care era asistentul lui Guardiola în momentul în care City câștiga UEFA Champions League, a fost lăudat chiar în decembrie de Guardiola, cu puțin timp înainte ca italianul să plece de la Chelsea. Guardiola îl numea atunci „unul dintre cei mai buni din lume” și descria munca depusă de acesta la Chelsea ca fiind excepțională.