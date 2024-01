Conducerea de la Genoa a rupt tăcerea după transferul lui Radu Drăguşin la Tottenham: "Am fi primit mai mulţi bani de la Bayern" - Antena Sport

Conducerea de la Genoa a rupt tăcerea după transferul lui Radu Drăguşin la Tottenham

Italienii spun că Bayern a oferit mai mulţi bani Conducerea de la Genoa a rupt tăcerea după transferul lui Radu Drăguşin la Tottenham. Andres Blazquez, directorul general al italienilor, a spus că, deşi Bayern a oferit mai mulţi bani atât pentru club, cât şi pentru jucător, Drăguşin a ales Tottenham pentru că şi-a dorit să joace în Premier League.

Directorul general de la Genoa a spus că a respectat dorinţa jucătorului de a merge la Tottenham, deşi ar fi putut încasa mai mulţi bani.

„Am fi primit mai mulți bani de la Bayern, câteva milioane în plus, iar contractul lui Radu (n.r. Drăgușin) ar fi fost mai bun. Dar am respectat dorința lui de a juca în Premier League„, a spus Andres Blazquez conform MSN.