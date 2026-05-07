Marcus Rashford nu mai e dorit la Manchester United! Barcelona are însă concurenţă tot din Premier League

Manchester United nu este interesată de o revenire pe Old Trafford a atacantului Marcus Rashford, împrumutat în acest sezon la echipa spaniolă FC Barcelona, cu opţiune de cumpărare, informează mass-media britanică.

Barca ar dori să plătească mai puţin de 30 de milioane de euro, contravaloarea clauzei lui Rashford, în cazul în care va decide să-l păstreze în lot pe fotbalistul englez, lucru cu care oficialii lui Manchester United nu sunt de acord.

Manchester United nu îl mai vrea pe Marcus Rashford

Cotidianul The Sun scrie că responsabilii lui United vor în continuare să-l vândă pe Marcus Rashford, în condiţiile în care salariul său urmează să crească la 325.000 de lire sterline pe săptămână, în urma calificării clubului englez în Champions League.

Rashford ar putea reveni, totuşi, în Premier League, dar nu la Manchester United, ci la rivala Arsenal Londra, care şi-a manifestat interesul faţă de internaţionalul englez, conform ziarului catalan El Mundo Deportivo.

Arsenal s-a mai interesat de Marcus Rashford şi la începutul anului trecut, însă atacantul a ajuns atunci la Aston Villa, sub formă de împrumut. “Tunarii” au continuat să monitorizeze însă situaţia atacantului, iar acum aşteaptă să vadă deznodământul negocierilor dintre FC Barcelona şi Manchester United înainte de a acţiona.