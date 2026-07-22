Cluburile de top au încasat milioane la Cupa Mondială 2026! Cum arată Top 10 şi câţi bani au primit echipele din Liga 1

Cupa Mondială 2026 s-a încheiat odată cu triumful Spaniei în finala cu Argentina. Cei mai mulţi jucători se află în continuare în vacanţă, în timp ce fotbaliştii eliminaţi în prima parte a competiţiei se întorc abia acum la cluburi.

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Pentru fiecare jucător care s-a aflat la Cupa Mondială, cluburile au fost recompensate de FIFA. În funcţie de cât au evoluat aceştia, sumele s-au mărit, mai ales dacă vorbim de fotbalişti care au contribuit şi în preliminarii la echipele lor naţionale.

Cluburile de top au încasat milioane la Cupa Mondială 2026

Echipa de pe primul loc în acest top este Manchester City, potrivit topului făcut de The Athletic. „Cetăţenii” au încasat 4,4 milioane de dolari. Surprinzător sau nu, clubul englez a avut şi cei mai mulţi jucători convocaţi la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic. În total, 19 jucători au reprezentat 12 naţionale.

Pe locul secund în topul încasărilor se află Barcelona, care primeşte 3,9 milioane de euro. Catalanii au trimis 15 jucători la Cupa Mondială, cei mai mulţi contribuind la câştigarea trofeului de către Spania.

Podiumul este încheiat de un alt nume mare: Bayern Munchen. Bavarezii se aleg cu suma de 3,4 milioane de dolari după acest turneu final în care au evoluat 17 jucători de la formaţia pregătită de Vincent Kompany.