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Cluburile de top au încasat milioane la Cupa Mondială 2026! Cum arată Top 10 şi câţi bani au primit echipele din Liga 1

Alex Masgras Publicat: 22 iulie 2026, 9:36 / Actualizat: 22 iulie 2026, 11:51

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Cluburile de top au încasat milioane la Cupa Mondială 2026! Cum arată Top 10 şi câţi bani au primit echipele din Liga 1

Lionel Messi, Rodri şi Laporte, în finala Cupei Mondiale / Profimedia

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Cupa Mondială 2026 s-a încheiat odată cu triumful Spaniei în finala cu Argentina. Cei mai mulţi jucători se află în continuare în vacanţă, în timp ce fotbaliştii eliminaţi în prima parte a competiţiei se întorc abia acum la cluburi.

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Pentru fiecare jucător care s-a aflat la Cupa Mondială, cluburile au fost recompensate de FIFA. În funcţie de cât au evoluat aceştia, sumele s-au mărit, mai ales dacă vorbim de fotbalişti care au contribuit şi în preliminarii la echipele lor naţionale.

Cluburile de top au încasat milioane la Cupa Mondială 2026

Echipa de pe primul loc în acest top este Manchester City, potrivit topului făcut de The Athletic. „Cetăţenii” au încasat 4,4 milioane de dolari. Surprinzător sau nu, clubul englez a avut şi cei mai mulţi jucători convocaţi la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic. În total, 19 jucători au reprezentat 12 naţionale.

Pe locul secund în topul încasărilor se află Barcelona, care primeşte 3,9 milioane de euro. Catalanii au trimis 15 jucători la Cupa Mondială, cei mai mulţi contribuind la câştigarea trofeului de către Spania.

Podiumul este încheiat de un alt nume mare: Bayern Munchen. Bavarezii se aleg cu suma de 3,4 milioane de dolari după acest turneu final în care au evoluat 17 jucători de la formaţia pregătită de Vincent Kompany.

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Top 10 cluburi care au încasat cei mai mulţi bani la Cupa Mondială 2026

  • 1. Manchester City – 4,4 milioane de dolari
  • 2. Barcelona – 3,9 milioane de dolari
  • 3. Bayern Munchen – 3,4 milioane de dolari
  • 4. Arsenal – 3,3 milioane de dolari
  • 5. PSG – 3,2 milioane de dolari
  • 6. Atletico Madrid – 3,2 milioane de dolari
  • 7. Crystal Palace – 2,7 milioane de dolari
  • 8. Manchester United – 2,6 milioane de dolari
  • 9. Real Madrid – 2,6 milioane de dolari
  • 10. AC Milan – 2,4 milioane de dolari

Şi două echipe din Liga 1 primesc bani de la FIFA după Cupa Mondială 2026. Este vorba despre U Cluj, care l-a avut la turneul final pe Jovo Lukic, cel care a şi marcat un gol împotriva Canadei, dar şi Oţelul Galaţi, pentru Joao Paulo, component al naţionalei Capului Verde, una dintre suprizele plăcute ale Mondialului. Chiar dacă este de jumătate de an jucătorul FCSB-ului, gălăţenii au ajuns la un acord cu formaţia roş-albastră care a acceptat ca suma venită de la FIFA să le revină în totalitate.

U Cluj a încasat 195.000 de dolari de la FIFA, în timp ce Oţelul Galaţi primeşte 190.000 de dolari. Diferenţa este făcută de numărul de zile pentrecute de cei doi din momentul în care au ajuns în cantonamentul naţionalei, până la părăsirea competiţiei. Joao Paulo a jucat şi în barajul de Conference League cu Dinamo şi a ajuns mai târziu la lot, în timp ce Lukic s-a aflat în lotul Bosniei încă de pe 25 mai.

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