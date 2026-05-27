Preț-record pentru jucătorul asociat cu un transfer la Real Madrid! Cât cere clubul ca să îl vândă

Andrei Nicolae Publicat: 27 mai 2026, 20:35

Enzo Fernandez, cel mai scump jucător transferat de Chelsea în întreaga istorie a clubului londonez, este asociat cu o plecare de pe Stamford Bridge după ultimul sezon disputat în Premier League. Ținând cont de toate zvonurile apărute, Chelsea s-a decis să îi stabilească prețul mijlocașului argentinian, iar acesta e unul exorbitant, 120 de milioane de lire sterline.

Chelsea se pregătește pentru un nou sezon și un nou început sub comanda lui Xabi Alonso, însă deasupra clubului de la Londra “plutește” un nor de incertitudine privind legat de viitorul lui Enzo Fernandez. Fotbalistul de 25 de ani ar fi interesat să plece de la formația de pe Stamford Bridge după ce a ratat calificarea în vreo cupă europeană, deși anumite surse din cadrul clubului susțin că sud-americanul face parte din planurile tehnicianului iberic.

Indiferent dacă Enzo va pleca sau nu de la Chelsea, clubul s-a pregătit de o eventuală despărțire de campionul mondial și i-a stabilit prețul. Potrivit jurnaliștilor de la BBC, londonezii vor cere nu mai puțin de 120 de milioane de lire sterline pentru jucătorul lor, echivalentul a aproximativ 138 de milioane de euro.

În ultima perioadă, Enzo Fernandez a fost asociat cu o mutare la Real Madrid, după ce în timpul sezonului a oferit următoarea declarație care i-a atras și o excludere din lot pentru două meciuri: “Mi-ar plăcea să trăiesc în Spania. Îmi place foarte mult Madrid. Îmi amintește de Buenos Aires. Mi-ar plăcea să locuiesc în Madrid“.

Cu toate acestea, Real Madrid nu ar fi dispusă să plătească suma respectivă. În cazul în care Enzo Fernandez va pleca de la Chelsea pe 138 de milioane de euro, atunci ar deveni cel mai scump jucător vândut de “aristocrați” și al treilea cel mai scump jucător vândut din Premier League, după vânzările lui Philippe Coutinho (142 de milioane de lire sterline, de la Liverpool la Barcelona) și Aleksandar Isak (125 de milioane de lire sterline, de la Newcastle la Liverpool).

În 2023, Enzo Fernandez era transferat de Chelsea de la Benfica în schimbul a 121 de milioane de euro, un record pentru formația londoneză. În sezonul trecut, argentinianul a marcat 15 goluri și a oferit șapte pase decisive în 54 de meciuri.

