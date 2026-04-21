Ibrahima Konate a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu fundaşul lui Liverpool

Fundaşul Ibrahima Konaté a dezvăluit că este „aproape de un acord” pentru prelungirea contractului său cu Liverpool, care urmează să expire la sfârşitul acestui sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Discutăm cu clubul de mult timp şi suntem aproape de un acord”, a declarat fundaşul în vârstă de 26 de ani, după victoria cu 2-1 a lui Liverpool împotriva lui Everton în Premier League, în derby-ul de pe Mersey.

Ibrahima Konate, aproape de prelungirea contractului cu Liverpool

Sosit în 2021, internaţionalul francez (27 de selecţii) ar urma să semneze pentru încă cinci sezoane cu „The Reds”. „Cred că toată lumea îşi dorea ca asta să dureze cât mai mult posibil, suntem pe drumul cel bun. Sunt şanse mari să fiu aici şi sezonul viitor. Asta mi-am dorit întotdeauna”, a explicat el.

Campioana en titre a Angliei, Liverpool traversează un sezon dificil, marcat de moartea accidentală a atacantului portughez Diogo Jota înainte de începerea sezonului şi de rezultate sportive sub aşteptări. Înfrângerile împotriva lui Manchester City în Cupă şi împotriva lui Paris Saint-Germain în sferturile de finală ale Ligii Campionilor au spulberat orice speranţă la un trofeu.

Acum, pentru „The Reds” este vorba de a-şi asigura un loc pentru următoarea ediţie a Ligii Campionilor.