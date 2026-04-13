Liverpool a stabilit planul pentru viitorul sezon. 3 jucători de 170 de milioane pentru antrenor

Deși despre plecarea lui Arne Slot de la Liverpool s-a scris foarte mult în ultimele luni, antrenorul olandez are toate șansele să continue pe Anfield și în sezonul viitor. Conform spuselor lui David Ornstein de la The Athletic, Slot va primi șansa de a repara greșelile din actualul sezon.

Liverpool a avut o stagiune dezmăgitoare: are șanse mici la semifinalele UCL, titlul este imposibil de apărat, iar un loc în viitoarea ediție a UEFA Champions League este unicul obiectiv realist rămas.

Liverpool pregătește noi achiziții

Liverpool se află pe locul 5 în clasament, cu 4 puncte peste Chelsea, astfel că are prima șansă la calificarea în viitorul sezon de UEFA Champions League. Asta pentru că Anglia și-a asigurat deja prima poziție în clasamentul coeficienților, astfel că și locul 5 va duce în grupele competiției.

„Are contract până în 2027. Cred că ei (nr. conducerea clubului) consideră că există factori clari care atenuează situația. Munca de tranziție urma oricum să fie una uriașă după plecarea lui Jurgen Klopp, iar ferestrele de transfer din perioada lui Slot sunt patru până acum.

Cheltuiala netă este de aproximativ 170 de milioane de euro. Chiar dacă vara trecută a fost una foarte intensă, planul este să continue investițiile pentru că văd totul ca pe un proiect și un lot în dezvoltare. Cu siguranță urmează și alte transferuri. Consideră că mai au nevoie de trei sau patru jucători de primă echipă pentru a redeveni cu adevărat competitivi. Știm că un jucător de bandă va fi o prioritate, mai ales în contextul plecării lui Mohamed Salah și al faptului că Luis Diaz nu a fost înlocuit” spune David Ornstein.