Liverpool a stabilit planul pentru viitorul sezon. 3 jucători de 170 de milioane pentru antrenor

Sebastian Ujica Publicat: 13 aprilie 2026, 12:53

Liverpool a stabilit planul pentru viitorul sezon. 3 jucători de 170 de milioane pentru antrenor

Rio Ngumoha a marcat primul gol pentru Liverpool contra lui Fulham / Getty Images

Deși despre plecarea lui Arne Slot de la Liverpool s-a scris foarte mult în ultimele luni, antrenorul olandez are toate șansele să continue pe Anfield și în sezonul viitor. Conform spuselor lui David Ornstein de la The Athletic, Slot va primi șansa de a repara greșelile din actualul sezon.

Liverpool a avut o stagiune dezmăgitoare: are șanse mici la semifinalele UCL, titlul este imposibil de apărat, iar un loc în viitoarea ediție a UEFA Champions League este unicul obiectiv realist rămas.

Liverpool pregătește noi achiziții

Liverpool se află pe locul 5 în clasament, cu 4 puncte peste Chelsea, astfel că are prima șansă la calificarea în viitorul sezon de UEFA Champions League. Asta pentru că Anglia și-a asigurat deja prima poziție în clasamentul coeficienților, astfel că și locul 5 va duce în grupele competiției.

„Are contract până în 2027. Cred că ei (nr. conducerea clubului) consideră că există factori clari care atenuează situația. Munca de tranziție urma oricum să fie una uriașă după plecarea lui Jurgen Klopp, iar ferestrele de transfer din perioada lui Slot sunt patru până acum.

Cheltuiala netă este de aproximativ 170 de milioane de euro. Chiar dacă vara trecută a fost una foarte intensă, planul este să continue investițiile pentru că văd totul ca pe un proiect și un lot în dezvoltare. Cu siguranță urmează și alte transferuri. Consideră că mai au nevoie de trei sau patru jucători de primă echipă pentru a redeveni cu adevărat competitivi. Știm că un jucător de bandă va fi o prioritate, mai ales în contextul plecării lui Mohamed Salah și al faptului că Luis Diaz nu a fost înlocuit” spune David Ornstein.

Jucătorul cel mai des menționat pentru aducerea la Liverpool este Yan Diomande, de la RB Leipzig.

Recomandări

Citește și:
Cât costă primele căpşuni româneşti. Agricultorii vor să-şi scoată investiţia: "Nu-s pentru toate buzunarele"
Observator
Cât costă primele căpşuni româneşti. Agricultorii vor să-şi scoată investiţia: "Nu-s pentru toate buzunarele"
Românii ar putea scăpa de chinul copiilor după cartea de identitate. Debirocratizare sub amenințarea amenzii
Fanatik.ro
Românii ar putea scăpa de chinul copiilor după cartea de identitate. Debirocratizare sub amenințarea amenzii
12:38

UEFA a anunțat cine va arbitra returul Bayern – Real Madrid! „Los blancos”, invincibili cu el la centru
12:31

16 galbene, 4 roșii și CR7 schimbat în min. 34: meciul de Mondial care a părut un război de la Copa America
12:20

Moment nebun la derby în Brazilia. Un jucător, eliminat cu VAR pentru că se scărpina în zona intimă
12:01

Autobuzul unei echipe de fotbal a fost ținta unui atac armat. Un jucător a murit
11:05

Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu! Ce se va întâmpla la meciul cu FC Argeș
10:58

Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Vezi toate știrile
1 Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul 2 Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit 3 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 4 Como 3-4 Inter. Ce nebunie de meci. Inter revine de la 0-2 și face un pas uriaș spre titlu 5 Gigi Becali, “păcătos” chiar în prima zi de Paște. A fost lăsat fără permis pentru viteză 6 S-a scris istorie! Marie-Louise Eta, prima femeie antrenor principal din Bundesliga
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină