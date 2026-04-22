Manchester City a învins-o pe Burnley şi e pe primul loc în Premier League! Criteriul la care o depăşeşte pe Arsenal

Manchester City a făcut un pas uriaș în lupta pentru câștigarea titlului în Premier League, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 în restanța contra celor de la Burnley.
Gruparea antrenată de Pep Guardiola a egalat-o în clasament pe rivala Arsenal, ba mai mult, a și urcat pe prima poziție, cu patru etape înainte de finalul sezonului.
Manchester City, egala lui Arsenal în clasament
Manchester City a aruncat în aer lupta la titlu în Premier League, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Burnley, într-o restanță din campionatul Angliei.
Gruparea pregătită de Pep Guardiola a deschis scorul încă din minutul 5, Erling Haaland fiind cel care a punctat pentru „cetățeni”, acesta fiind al 24-lea său gol din acest sezon.
Scorul a rămas neschimbat până la finalul partidei, în ciuda faptului că City a irosit peste 25 de ocazii de a marca. Cu acest succes, formația de pe Etihad Stadium a urcat pe primul loc în clasament, fiind la egalitate de puncte cu Arsenal. Diferența din clasament este făcută de numărul de goluri marcate, 66, față de 63 ale „tunarilor”.
