Manchester City a învins-o pe Burnley şi e pe primul loc în Premier League! Criteriul la care o depăşeşte pe Arsenal

Daniel Işvanca Publicat: 22 aprilie 2026, 23:57

Burnley - Manchester City / Profimedia

Manchester City a făcut un pas uriaș în lupta pentru câștigarea titlului în Premier League, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 în restanța contra celor de la Burnley.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea antrenată de Pep Guardiola a egalat-o în clasament pe rivala Arsenal, ba mai mult, a și urcat pe prima poziție, cu patru etape înainte de finalul sezonului.

Manchester City a aruncat în aer lupta la titlu în Premier League, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Burnley, într-o restanță din campionatul Angliei.

Gruparea pregătită de Pep Guardiola a deschis scorul încă din minutul 5, Erling Haaland fiind cel care a punctat pentru „cetățeni”, acesta fiind al 24-lea său gol din acest sezon.

Scorul a rămas neschimbat până la finalul partidei, în ciuda faptului că City a irosit peste 25 de ocazii de a marca. Cu acest succes, formația de pe Etihad Stadium a urcat pe primul loc în clasament, fiind la egalitate de puncte cu Arsenal. Diferența din clasament este făcută de numărul de goluri marcate, 66, față de 63 ale „tunarilor”.

Reclamă
Reclamă
Reclamă
