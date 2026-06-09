Liverpool a anunțat noi plecări din club! Omul din spatele revenirii legendare cu Barcelona s-a despărțit de “cormorani”

Liverpool a anunțat mai multe plecări din club, atât din echipa de seniori, cât și din academie. Mai multe nume importante au părăsit deja formația de pe Anfield, fiind vorba despre jucători precum Ibrahima Konate, Andy Robertson sau Mohamed Salah. Tot de la echipa de seniori a plecat și Rhys Williams.
Acum, “cormoranii” au anunțat toate plecările din cadrul clubului la finalul sezonului 2025/26, inclusiv în ceea ce privește jucătorii din cadrul academiei, după ce contractele acestora au expirat.
Oakley Cannonier, omul din spatele golului legendar din Liverpool – Barcelona, a plecat de pe Anfield
Este vorba despre Kareem Ahmed, Emmanuel Airoboma, James Balagizi, DJ Bernard, Oakley Cannonier, Josh Davidson, Terence Miles și Jacob Poytress. La prima vedere, niciun nume nu spune nimic, dar cel al lui Oakley Cannonier sare în evidență. Puștiul de 21 de ani a fost decisiv la victoria legendară obținută de Liverpool în semifinala UEFA Champions League din 2019, cu Barcelona.
Pe 7 mai 2019, “cormoranii” reușeau imposibilul și îi învingeau pe catalani cu 4-0, după ce Barcelona câștigase meciul tur de pe Camp Nou cu 3-0. Liverpool s-a calificat apoi în finală, unde a învins-o pe Tottenham și a câștigat a șasea “urecheată”.
Revenind la returul cu Barcelona, Liverpool a obținut calificarea într-un mod incredibil. Divock Origi, proaspăt retras din activitate, a marcat la capătul unei faze legendare. Trent Alexander-Arnold a executat rapid un corner și a luat prin surprindere toată apărarea catalană. Origi a trimis în poartă, iar restul e istorie.
Înaintea cornerului însă, Oakley Cannonier, care avea doar 14 ani atunci și era copil de mingi, s-a grăbit și i-a trimis balonul lui Trent. Fără inspirația acestuia, Liverpool nu ar fi reușit să ia prin surprindere apărarea adversă. Viața acestuia s-a schimbat în acel moment, devenind unul dintre pionii uneia dintre cele mai importante reveniri din istoria competiției.
Liverpool FC has submitted its Premier League retained list following the end of the 2025-26 season ℹ️
— Liverpool FC (@LFC) June 9, 2026
Toată lumea a ajuns să îl știe pe Cannonier, iar el a revenit în atenția publicului în 2021, atunci când a marcat 40 de goluri într-un sezon, la U18. Toată lumea îl compara deja cu Michael Owen sau robbie Fowler.
În ultimii ani au apărut însă problemele pentru Cannonier, care nu a reușit să se impună. Mai ales că devenise prea bătrân pentru academie, iar lipsa de experiență a făcut și mai grea misiunea de a găsi un club. Acum, liber de contract, el caută să își relanseze cariera în altă parte.
Astfel, după ce Trent Alexander-Arnold a plecat de la Liverpool vara trecută și a semnat cu Real Madrid, iar Divock Origi și-a anunțat luni retragerea din fotbal, “cormoranii” s-au despărțit și de ultimul personaj din spatele acelui gol care a intrat în istorie pe 7 mai 2019.
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