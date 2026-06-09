Liverpool a anunțat noi plecări din club! Omul din spatele revenirii legendare cu Barcelona s-a despărțit de “cormorani”

Liverpool a anunțat mai multe plecări din club, atât din echipa de seniori, cât și din academie. Mai multe nume importante au părăsit deja formația de pe Anfield, fiind vorba despre jucători precum Ibrahima Konate, Andy Robertson sau Mohamed Salah. Tot de la echipa de seniori a plecat și Rhys Williams.

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Acum, “cormoranii” au anunțat toate plecările din cadrul clubului la finalul sezonului 2025/26, inclusiv în ceea ce privește jucătorii din cadrul academiei, după ce contractele acestora au expirat.

Oakley Cannonier, omul din spatele golului legendar din Liverpool – Barcelona, a plecat de pe Anfield

Este vorba despre Kareem Ahmed, Emmanuel Airoboma, James Balagizi, DJ Bernard, Oakley Cannonier, Josh Davidson, Terence Miles și Jacob Poytress. La prima vedere, niciun nume nu spune nimic, dar cel al lui Oakley Cannonier sare în evidență. Puștiul de 21 de ani a fost decisiv la victoria legendară obținută de Liverpool în semifinala UEFA Champions League din 2019, cu Barcelona.

Pe 7 mai 2019, “cormoranii” reușeau imposibilul și îi învingeau pe catalani cu 4-0, după ce Barcelona câștigase meciul tur de pe Camp Nou cu 3-0. Liverpool s-a calificat apoi în finală, unde a învins-o pe Tottenham și a câștigat a șasea “urecheată”.

Revenind la returul cu Barcelona, Liverpool a obținut calificarea într-un mod incredibil. Divock Origi, proaspăt retras din activitate, a marcat la capătul unei faze legendare. Trent Alexander-Arnold a executat rapid un corner și a luat prin surprindere toată apărarea catalană. Origi a trimis în poartă, iar restul e istorie.