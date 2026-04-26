Mohame Salah, ultimul meci la Liverpool? Arne Slot: “Răspunsul meu sincer este da”

Liverpool va trebui să „aştepte şi să vadă” dacă atacantul Mohamed Salah a jucat ultimul său meci pentru club, după ce s-a accidentat la muşchiul posterior al coapsei stângi în timpul victoriei împotriva lui Crystal Palace, a declarat antrenorul Arne Slot.
Salah, în vârstă de 33 de ani, a fost schimbat în minutul 59 pe Anfield, după ce s-a prăbuşit ţinându-se de piciorul stâng.
Mohamed Salah, şanse mari să fi jucat deja ultimul meci la Liverpool
Internaţionalul egiptean a anunţat luna trecută că va părăsi Liverpool la sfârşitul sezonului, având la dispoziţie o lună pentru a se recupera înainte de ultimul meci al campaniei „Cormoranilor” împotriva echipei Brentford, care va avea loc pe Anfield pe 24 mai.
„Este prea devreme să ne pronunţăm, dar îl cunoaştem cu toţii pe Mo şi ştim cât de greu îi este să părăsească terenul”, a declarat Slot pentru emisiunea „Match of the Day”.
„Faptul că Mo a părăsit terenul spune ceva, dar trebuie să aşteptăm şi să vedem cât de gravă este situaţia.”
Salah a reuşit să părăsească terenul fără ajutor, dar a făcut-o fără grabă, întorcându-se pentru a aplauda toate tribune ale stadionului Anfield.
Salah s-a alăturat echipei Liverpool în 2017 şi a câştigat două titluri de campion al Premier League, Liga Campionilor, Cupa Mondială a Cluburilor FIFA, Supercupa UEFA, Cupa FA şi două Cupe EFL, precum şi Community Shield, într-o carieră de excepţie.
Cu 257 de goluri în 435 de apariţii pentru „The Reds”, el ocupă locul al treilea în clasamentul golgheterilor clubului, în spatele lui Ian Rush (346) şi Roger Hunt (285).
Slot a declarat că este convins că faptul că acesta ar putea fi ultimul meci al egipteanului pentru club.
„Răspunsul meu sincer este da, având în vedere modul în care a ieşit de pe teren”, a declarat Slot pentru Sky Sports.
