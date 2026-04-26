Primul jucător care pleacă de la FCSB! Mihai Stoica: “Și-a luat rămas bun de la băieți”

Dan Roșu Publicat: 26 aprilie 2026, 9:15

Vlad Chiricheş este primul jucător care pleacă de la FCSB. Fundaşul de 36 de ani cotat la 250.000 de euro s-a accidentat şi le-a cerut oficialilor să nu mai ţină cont de programul cu echipa din finalul sezonului.

Asta în contextul în care Gigi Becali a anunţat deja că nu îi va prelungi înţelegerea la finalul stagiunii. Mihai Stoica a dezvăluit că fostul căpitan al naţionalei şi-a luat deja rămas bun de la colegi.

Mihai Stoica, dezvăluiri despre situaţia lui Vlad Chiricheş

”Am avut o discuție cu Vlad Chiricheș. Accidentarea e până la finalul campionatului. Ar fi trebuit să meargă la Belgrad, dar știm discuția, nu mai avea rost.

El m-a întrebat dacă e imperios necesar să mai vină la programul cu echipa. Și-a luat rămas bun de la băieți. Poate veni oricând la noi, e unul dintre băieți. Mai are 40 de zile de contract, acolo se termina și accidentarea. Pentru Chiricheș s-a terminat.

Regret un singur lucru, discuțiile care au apărut. Deja m-am obișnuit. L-am întrebat pe Gigi de ce trebuie neapărat să critice jucătorii. Eu nu înțeleg chestiile astea, nimeni nu poate să îl oprească. De ce dai și echipa? Discutăm între noi, de ce o dai? Acum nu o să o mai dea, a înțeles și el”, a spus Stoica, la Prima Sport.

Vlad Chiricheş nu a făcut parte din lotul FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul, după accidentarea suferită în duelul din runda precedentă, cu Farul.

Vlad Chiricheş nu ar mai fi putut oricum evolua la FCSB, până la finalul sezonului, din cauza accidentării suferite. Înaintea meciului cu Petrolul, mijlocaşul a fost titularizat de Mirel Rădoi în două meciuri, cele cu Farul şi Oţelul.

Vlad Chiricheş a revenit la FCSB în vara lui 2023, după despărţirea de Cremonese. Mijlocaşul a mai evoluat la formaţia roş-albastră între 2012 şi 2013, fiind ulterior vândut la Tottenham în schimbul sumei de 9,5 milioane de euro.

