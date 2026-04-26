Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns 121-109. Shai Gilgeous-Alexander, nou record personal în play-off

Cosmin Petrescu Publicat: 26 aprilie 2026, 9:58

Shai Gilgeous-Alexander / Getty Images

Cu un record al carierei în playoff pentru Shai Gilgeous-Alexander, 42 puncte, Oklahoma City Thunder a caştigat fără prea mari emoţii meciul 3 din seria cu Phoenix Suns, în prima rundă a play-off-ului NBA, LIVE în AntenaPLAY.

Shai Gilgeous-Alexander marcase cel mai mult 40 puncte într-o partida din postsezon până acum, în Finala Conferinţei de Vest din 2025, cu Minnesota. Totodată, el a devenit al cincilea jucător care ajunge la cel puţin 17 puncte fără vreo ratare din acţiune până la atingerea acestui total din ultimii cinci ani.

La Suns, Dillon Brooks şi-a stabilit si el un nou record al carierei în play-off, 33 puncte, precedentul fiind de 31 şi datând din 2021, când juca pentru Memphis, într-o serie cu Utah.

Oklahoma City Thunder a ajuns la 11 victorii consecutive în prima rundă a play-off-ului, ultima înfrangere în această parte a stagiunii datând în 2020. În următoarele trei sezoane nu s-a calificat şi în precedentele două le-a scos cu 4-0 pe New Orleans şi Memphis, soartă pe care Suns o pot evita luni, când se joacă meciul 4.

În istoria NBA, nicio echipa nu a reuşit să întoarcă o serie de cel mai bun din şapte după ce a fost condusă cu 3-0.

Bascehtul din NBA continuă LIVE în AntenaPLAY. Duminică seară, de la ora 22:30, va avea loc meciul 4 din prima rundă a play-off-ului dintre San Antonio Spurs şi Portland Trail Blazers.

