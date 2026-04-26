Gardă de onoare în El Clasico? Barcelona poate deveni matematic campioană etapa viitoare

Barcelona a câştigat sâmbătă seară meciul de pe terenul lui Getafe, scor 2-0, şi este la un pas de un nou titlu în La Liga. Echipa lui Hansi Flick poate deveni matematic campioană în etapa cu numărul 33, dar nu depinde numai de ea.

În primul rând, Barcelona trebuie să câştige duelul de sâmbătă seară, de la Pamplona, cu Osasuna. În cazul unui succes, catalanii îşi vor îndrepta atenţia către duelul rivalei din oraş, Espanyol, care va primi vizita lui Real Madrid o zi mai târziu.

Barcelona poate deveni matematic campioană înainte de El Clasico

Pentru a deveni matematic campioană la finalul etapei cu numărul 33, Barcelona va avea nevoie ca Real Madrid să nu se impună în meciul cu Espanyol. În acest caz, formaţia blaugrana va disputa primul meci din postura de campioană chiar în El Clasico, pe 10 mai, în duelul de pe Camp Nou contra madrilenilor. Rămâne însă de văzut dacă echipa lui Alvaro Arbeloa va oferi o gardă de onoare la meciul respectiv.

În cazul în care Real Madrid se va impune cu Espanyol, iar Barcelona va câştiga la Osasuna, titlul poate deveni oficial al echipei lui Hansi Flick în El Clasico. În partida respectivă, dacă se menţine scenariul de mai sus, Barcelona va avea nevoie de un singur punct pentru a deveni campioană.

Meciurile Barcelonei până la finalul sezonului: