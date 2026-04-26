Gardă de onoare în El Clasico? Barcelona poate deveni matematic campioană etapa viitoare

Barcelona a câştigat sâmbătă seară meciul de pe terenul lui Getafe, scor 2-0, şi este la un pas de un nou titlu în La Liga. Echipa lui Hansi Flick poate deveni matematic campioană în etapa cu numărul 33, dar nu depinde numai de ea.
În primul rând, Barcelona trebuie să câştige duelul de sâmbătă seară, de la Pamplona, cu Osasuna. În cazul unui succes, catalanii îşi vor îndrepta atenţia către duelul rivalei din oraş, Espanyol, care va primi vizita lui Real Madrid o zi mai târziu.
Barcelona poate deveni matematic campioană înainte de El Clasico
Pentru a deveni matematic campioană la finalul etapei cu numărul 33, Barcelona va avea nevoie ca Real Madrid să nu se impună în meciul cu Espanyol. În acest caz, formaţia blaugrana va disputa primul meci din postura de campioană chiar în El Clasico, pe 10 mai, în duelul de pe Camp Nou contra madrilenilor. Rămâne însă de văzut dacă echipa lui Alvaro Arbeloa va oferi o gardă de onoare la meciul respectiv.
În cazul în care Real Madrid se va impune cu Espanyol, iar Barcelona va câştiga la Osasuna, titlul poate deveni oficial al echipei lui Hansi Flick în El Clasico. În partida respectivă, dacă se menţine scenariul de mai sus, Barcelona va avea nevoie de un singur punct pentru a deveni campioană.
Meciurile Barcelonei până la finalul sezonului:
- Osasuna (D), Real Madrid (A), Alaves (D), Betis (A), Valencia (D)
Meciurile lui Real Madrid până la finalul sezonului:
- Espanyol (D), Barcelona (D), Ovied (A), Sevilla (D), Bilbao (A)
Campioana en-titre nu i-a avut pe teren pe Lamine Yamal și Raphinha la meciul cu Getafe, cei mai importanți jucători ai echipei, dar chiar și așa, a reușit să ia toate cele trei puncte.
Gruparea antrenată de Hansi Flick a câștigat pe terenul de unde nu mai plecase cu toate punctele din anul 2019, cele două goluri fiind înscrise de Fermin Lopez (min. 45) și Marcus Rashford (min. 74).
- Fără Lamine Yamal și Raphinha, Barcelona a făcut un pas uriaș către titlu în La Liga
- O legendă a lui Real Madrid spune “pas” revenirii lui Jose Mourinho pe Bernabeu: “Nu mai e la apogeul său”
- Real Betis – Real Madrid 1-1. Dezastru pentru trupa lui Alvaro Arbeloa. A fost egalată în minutul 90+4
- Hansi Flick, categoric despre accidentarea lui Lamine Yamal și participarea la CM 2026: „Va reveni mai puternic”
- Andrei Rațiu, cel mai bun om de pe teren în victoria dramatică a lui Rayo Vallecano. Nota primită de român