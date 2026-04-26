Home | Fotbal | Liga Portugal | Golazo pentru Tony Strata în Liga Portugal! A marcat cu un şut perfect, în prelungiri
VIDEO

Golazo pentru Tony Strata în Liga Portugal! A marcat cu un şut perfect, în prelungiri

Dan Roșu Publicat: 26 aprilie 2026, 9:00

Comentarii
Golazo pentru Tony Strata în Liga Portugal! A marcat cu un şut perfect, în prelungiri

Tony Strata

Tony Strata a marcat primul său gol pentru Vitoria Guimaraes, care a învins-o pe Rio Ave cu scorul de 2-0, sâmbătă seara, pe teren propriu, în etapa a 31-a a primei ligi portugheze de fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Strata a marcat în min. 90+5 al partidei, după ce fusese introdus în min. 58 şi primise un cartonaş galben în min. 90+3.

Gol pentru Tony Strata în Liga Portugal

Reuşita sa a fost una superbă, în urma unui contraatac al gazdelor. Tony a înscris cu un şut perfect de la marginea careului, care s-a dus fix lângă bară.

Primul gol al gazdelor a fost reuşit de Samu (72).

Vitoria Guimaraes ocupă locul 7, cu 42 de puncte.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
