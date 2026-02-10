Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Salariul „astronomic” pe care acesta îl va încasa - Antena Sport

Chiar dacă mai are contract cu Liverpool până în vara anului 2027, Mohamed Salah este ca și plecat de la gruparea de pe Anfield. Interesul din Arabia Saudită este unul uriaș pentru legenda „cormoranilor”, care poate schimba echipa chiar la finalul acestui sezon.
Al-Ittihad este în căutarea unui nou lider după despărțirea de Karim Benzema, iar formația din Saudi Pro League are deja un acord de principiu cu jucătorul de 33 de ani.
Mohamed Salah, acord de principiu cu Al-Ittihad
Al-Ittihad este în căutarea unui nou star, iar clubul din Arabia Saudită vrea să le ia fața celor de la Al-Hilal, respectiv Al Qadsiah, interesale și ele de Mohamed Salah.
Potrivit presei din Marea Britanie, jucătorul celor de la Liverpool are deja un acord de principiu cu Al-Ittihad, care l-a convins cu un contract pe doi ani și un salariu stagional de 210 milioane de lire sterline.
Deși mai are contract cu gruparea de pe Anfield până în vara anului 2027, campioana Angliei este dispusă să se despartă de acesta pentru o sumă cuprinsă între 30 și 50 de milioane de lire sterline.
- 30 de milioane de euro este cota de piață a lui Mohamed Salah
- 426 de meciuri, 251 de goluri și 119 pase decisive are egipteanul la Liverpool
🚨💣 EXCLUSIVE: Al-Ittihad have reached an agreement in principle with Mohamed Salah and his entourage. 🇪🇬🟡
Understand he’s still under contract at LFC which’s set to expire in the summer 2027.
LFC won’t hesitate to let him leave at the moment as they push for sale.
Liverpool… pic.twitter.com/cJOxJj8Ies
— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 10, 2026
