Controversă uriaşă în Fulham - Tottenham, cu Radu Drăguşin în prim-plan! Igor Tudor "a luat foc". Explicaţia Premier League - Antena Sport

Radu Drăguşin este titular în meciul dintre Fulham şi Tottenham, dar partida nu a început bine pentru fundaşul român. Harry Wilson a deschis după doar şapte minute de joc disputate din duelul de pe Craven Cottage, dar faza a fost contestată de cei de la Spurs.

Wilson a marcat din recentrarea deviată a lui Bobb, dar problema semnalată de oaspeţi a fost la duelul dintre Jimenez şi fundaşul român. Drăguşin a sărit la centrarea de pe partea dreaptă, a lui Tete, dar a fost împins de mexican şi nu a mai putut să lovească mingea.

Controversă uriaşă în Fulham – Tottenham, cu Radu Drăguşin în prim plan

Imediat, jucătorii lui Tottenham s-au dus la arbitrul Bramall pentru a protesta. Acelaşi lucru l-a făcut şi Igor Tudor, care s-a dus la arbitrul de rezervă, gesticulând şi arătând că fundaşul român a fost împin de Jimenez. Faza a fost analizată de VAR, dar Bramall nu a fost chemat la monitor.

După câteva zeci de secunde în care centralul a discutat cu arbitrul aflat în camera VAR, golul a fost validat, iar Fulham a preluat conducerea. Igor Tudor a fost surprins de camerele TV extrem de nervos, cerând explicaţii arbitrului.

Câteva minute mai târziu, Premier League a venit şi cu o reacţie oficială: