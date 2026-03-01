Controversă uriaşă în Fulham - Tottenham, cu Radu Drăguşin în prim-plan! Igor Tudor "a luat foc". Explicaţia Premier League - Antena Sport

Radu Drăguşin este titular în meciul dintre Fulham şi Tottenham, dar partida nu a început bine pentru fundaşul român. Harry Wilson a deschis după doar şapte minute de joc disputate din duelul de pe Craven Cottage, dar faza a fost contestată de cei de la Spurs.
Wilson a marcat din recentrarea deviată a lui Bobb, dar problema semnalată de oaspeţi a fost la duelul dintre Jimenez şi fundaşul român. Drăguşin a sărit la centrarea de pe partea dreaptă, a lui Tete, dar a fost împins de mexican şi nu a mai putut să lovească mingea.
Controversă uriaşă în Fulham – Tottenham, cu Radu Drăguşin în prim plan
Imediat, jucătorii lui Tottenham s-au dus la arbitrul Bramall pentru a protesta. Acelaşi lucru l-a făcut şi Igor Tudor, care s-a dus la arbitrul de rezervă, gesticulând şi arătând că fundaşul român a fost împin de Jimenez. Faza a fost analizată de VAR, dar Bramall nu a fost chemat la monitor.
După câteva zeci de secunde în care centralul a discutat cu arbitrul aflat în camera VAR, golul a fost validat, iar Fulham a preluat conducerea. Igor Tudor a fost surprins de camerele TV extrem de nervos, cerând explicaţii arbitrului.
Câteva minute mai târziu, Premier League a venit şi cu o reacţie oficială:
“Decizia arbitrului de a valida golul a fost verificată şi confirmată de VAR – contactul dintre Jimenez şi Drăguşin nu întruneşte condiţiile pentru a se acorda fault”, a postat Premier League, pe X.
#FULTOT – 6’
The referee’s call of goal was checked and confirmed by VAR – with it deemed the contact by Jiménez on Drăgușin did not meet the threshold for a foul.
— Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) March 1, 2026
Faza i-a înfuriat pe fanii lui Tottenham, ţinând cont că Spurs a avut un gol anulat pentru o fază asemănătoare la derby-ul nordului Londrei cu Arsenal, atunci când Kolo Muani a înscris, dar golul său a fost anulat pentru un fault asupra lui Gabriel Magalhaes pe finaul primei reprize.
- Fulham – Tottenham 2-1. Radu Drăgușin, în centrul unei faze controversate la golul 1 primit de Spurs
- Pep Guardiola, dezamăgit de fanii care au huiduit în pauza pentru jucătorii care ţin Ramadanul: “Care e problema?”
- Liverpool, performanță impresionantă în victoria cu West Ham! Este a doua oară în istoria Premier League
- Veste proastă pentru Radu Drăgușin la Tottenham. Decizia luată de Igor Tudor, după umilința cu Arsenal
- Sezon istoric pentru Arsenal