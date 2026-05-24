Radu Drăgușin a evitat retrogradarea cu Tottenham! Toate rezultatele ultimei etape de Premier League

Tottenham Hotspur a reușit să evite retrogradarea în ultima etapă a sezonului de Premier League, asta după ce gruparea antrenată de Roberto de Zerbi s-a impus în fața celor de la Everton, scor 1-0.

Cu Radu Drăgușin rezervă, gruparea londoneză și-a asigurat participarea și în viitorul sezon. West Ham United a retrogradat în Championship.

Tottenham – Everton 1-0

Portughezul Joao Palhinha a marcat unicul gol al partidei în minutul 43. Radu Drăgușin a fost rezervă în această dispută și a fost introdus pe teren în minutul 90, în locul lui Udogie.

Au retrogradat în Championship echipele: West Ham United, Burnley și Wolves. Arsenal a câștigat titlul, City, United, Aston Villa și Liverpool vor merge în UEFA Champions League, iar Bournemouth și Sunderland au încheiat pe locuri de Europa League.