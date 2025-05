Pep Guardiola a recunoscut! Antrenorul care i-a produs insomnii: "M-a distrus" - Antena Sport

Antrenorul celor de la Manchester City, Pep Guardiola a recunoscut. Deşi toată lumea credea că Jose Mourinho a fost rivalul care i-a produs insomnii, antrenorul cetăţenilor a nominalizat un alt nume mare din fotbal. Este vorba despre fostul tehnician al celor de la Liverpool, Jurgen Klopp.

Pep Guardiola spune că germanul a fost rivalul care i-a dat cele mai mari bătăi de cap de-a lungul carierei.

Pep Guardiola, reverenţă în faţa lui Jurgen Klopp

Cei doi au fost rivali în Premier League până ca Jurgen Klopp să plece de la Liverpool. „Mereu mi-a dat dureri de cap. Niciodată nu am avut un adversar pentru care am petrecut atâtea după-amieze și seri, alături de staff-ul meu, pentru a vedea ce trebuie să facem ca să-l oprim. Au fost multe momente în care am crezut: ‘gata, am reușit’, iar a doua zi am fost distrus.

