De la extaz la agonie! Crystal Palace a pierdut procesul la TAS și e OUT din Europa League, după câștigarea Supercupei - Antena Sport

Suporterii lui Crystal Palace au avut cu siguranță un motiv imens de bucurie duminică seara, după ce echipa lor a cucerit Supercupa Angliei. La nici 24 de ore distanță, echipa pregătită de Oliver Glasner a primit și o veste teribilă, după ce a pierdut la TAS procesul pentru posibilitatea de a juca în Europa League.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a susținut o ședință de 10 ore în ziua de vineri, iar verdictul a fost același cu cel dictat de UEFA în urmă cu o lună.

Crystal Palace va juca în Conference League, deși își câștigase locul în Europa League

În luna iunie, UEFA a anunțat că Palace va fi “retrogradată” în Conference League, după ce Olympique Lyon aflase că nu va cădea în Ligue 2. Concret, cele două cluburi erau conduse de același acționar majoritar, John Textor, aspect care este interzis în regulamentele forului european în ceea ce privește deținerea multi-cluburi. Ambele își câștigaseră dreptul din punct de vedere sportiv să fie în UEL, englezii prin prisma succesului din Cupa Angliei și francezii datorită poziției ocupate în campionat.

După cum era de așteptat, formația din Premier League a făcut recurs la TAS, iar vineri a avut loc tot procesul. La audieri au fost prezenți și reprezentanți ai celor de la Olympique Lyon și Nottingham Forest, echipa care îi va lua locul lui Palace în Europa League, potrivit dailymail.co.uk.

Oficialii de pe Selhurst Park au încercat să explice cum John Textor, deși deținea 43% din club, nu era neapărat și cea mai influentă persoană și nu avea rol de conducător al clubului. Reprezentanții echipei au detaliat cum patronul deținea doar 25% din drepturile de vot și că președintele Steve Parish, alături de alți doi oameni din conducere, aveau 75% din aceste drepturi.