Gianluigi Donnarumma schimbă campionatul! Echipa uriaşă care îl vrea pe italian după ce a fost îndepărtat de PSG - Antena Sport

Gianluigi Donnarumma schimbă campionatul! Echipa uriaşă care îl vrea pe italian după ce a fost îndepărtat de PSG

Gabriel Zamfirescu Publicat: 13 august 2025, 8:44

Gianluigi Donnarumma / Profimedia Images

Gianluigi Donnarumma schimbă campionatul! Echipa uriaşă care îl vrea pe italian după ce a fost îndepărtat de PSG. Portarul a intrat într-un conflict intern cu campioana Europei şi nu mai are viitor în Franţa. Este dorit însă în cel mai tare campionat din lume. Pep Guardiola speră să-l convingă să o aleagă pe Manchester City.

Gianluigi Donnarumma nu mai are viitor în Franţa. Fostul portar al celor de la AC Milan a anunţat că pleacă de la campioana Europei, PSG. Parizienii i-au dat un ultimatum. Ori își găsește o nouă echipă vara aceasta, ori va rămâne pe banca de rezerve.

Gianluigi Donnarumma, pe lista lui Pep Guardiola

La doar câteva ore după ce şi-a anunţat plecarea de la PSG a venit şi prima ofertă pentru Gianluigi Donnarumma. Portarul primise deja o ofertă de la cei de la Manchester United. Chiar în presa britanică apăruse informaţia că United ajunsese la un acord de principiu cu italianul, dar ulterior Donnarumma a fost deturnat tocmai de rivala din oraș, conform L’Equipe.

Sursa citată a făcut un anunț total neașteptat. Donnarumma a ajuns la un acord total cu Manchester City. Mai exact, cel care a insistat pentru mutare a fost Pep Guardiola. Acest lucru arată clar că Guardiola nu îl mai consideră pe Ederson suficient de bun pentru primul 11.

Goalkeeperul de 1,96 metri a fost de acord cu un salariu de 288.000 de euro pe săptămână. Mai exact, va primi 14 milioane de euro pe an. Mai rămâne ca PSG și Manchester City să ajungă la un acord cu privire la suma transferului. Nu  vor fi însă probleme la acest acord. Asta pentru că francezii i-au stabilit deja preţul portarului. Îl vor lăsa cu 30 de milioane de euro, iar înţelegerea dintre două cluburi pare o formalitate. Astfel, e de aşteptat ca italianul să fie prezentat oficial la City cât mai repede.

