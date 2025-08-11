Jack Grealish pleacă de la Manchester City. Pep Guardiola renunţă la cel mai scump transfer din istoria clubului - Antena Sport

Jack Grealish pleacă de la Manchester City, în această vară. Starul englez, în vârstă de 25 de ani, va fi împrumutat de “cetăţeni” la o altă echipă de Premier League, Everton.
Sky Sports a raportat luni că Everton şi Manchester City au ajuns la un acord pentru a-l împrumuta pe Jack Grealish pentru un sezon la echipa din Liverpool.
Jack Grealish pleacă de la Manchester City
Potrivit The Athletic, acordul include o opţiune de cumpărare pentru 58 de milioane de euro. Extrema în vârstă de 29 de ani a fost titular de doar de 7 ori în campionat sezonul trecut. De asemenea, el a fost absent din lotul pentru Cupa Mondială a Cluburilor.
Grealish s-a alăturat echipei Manchester City de la Aston Villa în 2021 pentru 117,5 milioane de euro. El a jucat 157 de meciuri, marcând 17 goluri şi oferind 23 de pase decisive.
El speră să acumuleze timp de joc înainte de Cupa Mondială 2026 cu Anglia (39 de selecţii, 4 goluri), după ce a fost deja lăsat în afara echipei pentru Euro 2024.
Pep Guardiola, anunț uriaș despre viitorul său
Pep Guardiola a acordat un interviu amplu celor de la GQ, în cadrul căruia a abordat diverse subiecte. Antrenorul catalan a vorbit inclusiv despre viitorul său în carieră și a făcut un anunț extrem de important, și anume că după ce va pleca de la Manchester City va lua o pauză nedeterminată.
“Știu că după acest mandat la City mă voi opri (n.r. din a antrena) cu siguranță. Am decis asta, e mai mult decât decis. Nu știu cât de lungă va fi pauza, un an, doi, trei, cinci, 10, 15, nu știu.
Voi lua o pauză după mandatul de la City, pentru că trebuie să mă opresc și să mă concentrez pe mine, pe corpul meu. Același lucru mi s-a întâmplat când eram la Barca, a venit un moment în care am spus că e de ajuns. Cred că am știut cum să mă opresc la momentul potrivit. Voi căuta o nouă provocare“, a dezvăluit în interviul acordat pentru revistagq.com.