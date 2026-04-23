Pep Guardiola, cu gândul la titlu după ce Manchester City a depăşit-o pe Arsenal în fruntea Premier League: “Extraordinar”

Viviana Moraru Publicat: 23 aprilie 2026, 12:18

Antrenorul Pep Guardiola consideră că echipa de fotbal Manchester City va trebui să câştige toate meciurile rămase de disputat până la finalul sezonului pentru a putea revendica titlul în Premier League, după ce echipa sa a urcat provizoriu în fotoliul de lider.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Erling Haaland a marcat singurul gol al “cetăţenilor” în partida câştigată în deplasare miercuri pe terenul formaţiei Burnley (1-0), care a semnat totodată condamnarea gazdelor la retrogradarea în Championship (liga secundă engleză).

Este pentru prima dată când Manchester City preia conducerea în clasament începând din luna august, în condiţiile în care elevii lui Guardiola mai au de disputat cinci meciuri până la finalul sezonului.

Cu toate acestea, avansul lui City faţă de rivala sa în lupta pentru titlu, Arsenal, este unul minuscul, bazat doar pe numărul golurilor marcate, londonezii putând reveni pe primul loc sâmbătă, după meciul de pe teren propriu cu Newcastle.

Guardiola recunoaşte că presiunea este din ce în ce mai mare. “Acum avem Cupa Angliei sâmbătă, iar după aceea urmează să jucăm cinci meciuri. Singura şansă este să le câştigăm pe toate cinci“, a spus tehnicianul spaniol, care a lăudat prestaţia elevilor săi la Burnley, la doar trei zile după victoria obţinută duminică în faţa rivalilor în lupta pentru titlu, Arsenal.

Reclamă
Reclamă

“A fost un meci atât de solicitant duminică. Nu este uşor să joci după trei zile, dar în Premier League trebuie să te adaptezi. Victoria este obiectivul principal şi, având în vedere ultimele trei zile şi emoţia şi intensitatea fizică a acestui meci, consider că am făcut un joc extraordinar. Cu ocaziile pe care le-am creat am fi putut marca mai multe goluri, dar important este să câştigăm fiecare meci. Cinci meciuri în Premier League – vom vedea ce se va întâmpla”, a mai spus Guardiola.

Atenţia celor de la Manchester City se îndreaptă acum către semifinala Cupei Angliei de sâmbătă, împotriva formaţiei de ligă secundă Southampton, pe stadionul Wembley, la care Guardiola ia în calcul efectuarea unor schimbări în echipa sa, pentru a-şi menaja jucătorii în acest final solicitant de sezon.

Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţieCe salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Reclamă
Reclamă
Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
Observator
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
De unde a pornit ura istorică a fanilor Universității Craiova împotriva lui Dinamo! Povestea celor 12 jucători olteni transferați
Fanatik.ro
De unde a pornit ura istorică a fanilor Universității Craiova împotriva lui Dinamo! Povestea celor 12 jucători olteni transferați
12:11

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30), în a doua semifinală de Cupa României. U Cluj aşteaptă învingătoarea în finală
11:59

Omul care a ascuns trofeul Cupei Mondiale într-o cutie de pantofi de frica naziștilor
11:54

S-a aflat ce antrenor italian este pe lista lui Gigi Becali. E un nume uriaş
11:47

Lando Norris şi Oscar Piastri, reacţii ferme despre posibila retragere a lui Max Verstappen din F1: “O mare pierdere”
11:36

De ce nu a mai fost numit Cristi Chivu selecționer al României. Mircea Lucescu a insistat pentru el
11:17

“Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea”
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 4 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 5 Chivu, răspuns de mare antrenor când a fost comparat cu Mourinho după nebunia din Cupă: “Sunt doar Cristian” 6 Ce surpriză: unde va ajunge Elias Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”