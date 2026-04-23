Pep Guardiola, cu gândul la titlu după ce Manchester City a depăşit-o pe Arsenal în fruntea Premier League: “Extraordinar”

Antrenorul Pep Guardiola consideră că echipa de fotbal Manchester City va trebui să câştige toate meciurile rămase de disputat până la finalul sezonului pentru a putea revendica titlul în Premier League, după ce echipa sa a urcat provizoriu în fotoliul de lider.
Erling Haaland a marcat singurul gol al “cetăţenilor” în partida câştigată în deplasare miercuri pe terenul formaţiei Burnley (1-0), care a semnat totodată condamnarea gazdelor la retrogradarea în Championship (liga secundă engleză).
Pep Guardiola, cu gândul la titlu după ce Manchester City a depăşit-o pe Arsenal
Este pentru prima dată când Manchester City preia conducerea în clasament începând din luna august, în condiţiile în care elevii lui Guardiola mai au de disputat cinci meciuri până la finalul sezonului.
Cu toate acestea, avansul lui City faţă de rivala sa în lupta pentru titlu, Arsenal, este unul minuscul, bazat doar pe numărul golurilor marcate, londonezii putând reveni pe primul loc sâmbătă, după meciul de pe teren propriu cu Newcastle.
Guardiola recunoaşte că presiunea este din ce în ce mai mare. “Acum avem Cupa Angliei sâmbătă, iar după aceea urmează să jucăm cinci meciuri. Singura şansă este să le câştigăm pe toate cinci“, a spus tehnicianul spaniol, care a lăudat prestaţia elevilor săi la Burnley, la doar trei zile după victoria obţinută duminică în faţa rivalilor în lupta pentru titlu, Arsenal.
“A fost un meci atât de solicitant duminică. Nu este uşor să joci după trei zile, dar în Premier League trebuie să te adaptezi. Victoria este obiectivul principal şi, având în vedere ultimele trei zile şi emoţia şi intensitatea fizică a acestui meci, consider că am făcut un joc extraordinar. Cu ocaziile pe care le-am creat am fi putut marca mai multe goluri, dar important este să câştigăm fiecare meci. Cinci meciuri în Premier League – vom vedea ce se va întâmpla”, a mai spus Guardiola.
Atenţia celor de la Manchester City se îndreaptă acum către semifinala Cupei Angliei de sâmbătă, împotriva formaţiei de ligă secundă Southampton, pe stadionul Wembley, la care Guardiola ia în calcul efectuarea unor schimbări în echipa sa, pentru a-şi menaja jucătorii în acest final solicitant de sezon.
- Manchester City a învins-o pe Burnley şi e pe primul loc în Premier League! Criteriul la care o depăşeşte pe Arsenal
- Chelsea l-a dat afară pe Liam Rosenior! Anunț „fulger” venit din Anglia
- Caz incredibil în Anglia! Chelsea, obligată să plătească o sumă uriașă pentru a-și demite antrenorul
- Încă o plecare de la Manchester City la finalul sezonului! Va părăsi echipa după 10 ani
- Chelsea, la un pas de colaps! Clubul pierde 723.000 euro pe zi și a ajuns la 1,6 miliarde datorii