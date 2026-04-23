Pep Guardiola, cu gândul la titlu după ce Manchester City a depăşit-o pe Arsenal în fruntea Premier League: “Extraordinar”

Antrenorul Pep Guardiola consideră că echipa de fotbal Manchester City va trebui să câştige toate meciurile rămase de disputat până la finalul sezonului pentru a putea revendica titlul în Premier League, după ce echipa sa a urcat provizoriu în fotoliul de lider.

Erling Haaland a marcat singurul gol al “cetăţenilor” în partida câştigată în deplasare miercuri pe terenul formaţiei Burnley (1-0), care a semnat totodată condamnarea gazdelor la retrogradarea în Championship (liga secundă engleză).

Pep Guardiola, cu gândul la titlu după ce Manchester City a depăşit-o pe Arsenal

Este pentru prima dată când Manchester City preia conducerea în clasament începând din luna august, în condiţiile în care elevii lui Guardiola mai au de disputat cinci meciuri până la finalul sezonului.

Cu toate acestea, avansul lui City faţă de rivala sa în lupta pentru titlu, Arsenal, este unul minuscul, bazat doar pe numărul golurilor marcate, londonezii putând reveni pe primul loc sâmbătă, după meciul de pe teren propriu cu Newcastle.

Guardiola recunoaşte că presiunea este din ce în ce mai mare. “Acum avem Cupa Angliei sâmbătă, iar după aceea urmează să jucăm cinci meciuri. Singura şansă este să le câştigăm pe toate cinci“, a spus tehnicianul spaniol, care a lăudat prestaţia elevilor săi la Burnley, la doar trei zile după victoria obţinută duminică în faţa rivalilor în lupta pentru titlu, Arsenal.