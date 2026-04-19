„Reclamă pentru Premier League”. Pep Guardiola a învins-o pe Arsenal și a făcut show: „Și managerii sunt de top”

Pep Guardiola a oferit prima reacție, după ce Manchester City a învins-o pe Arsenal, scor 2-1, în derby-ul de titlu din Premier League. Cu un meci în minus disputat, „cetățenii” sunt la trei puncte distanță față de „tunari”.

Pep Guardiola a transmis un mesaj savuros, după duelul cu Arsenal. Managerul lui Manchester City a transmis că partida câștigată de echipa sa a reprezentat o „reclamă” bună pentru Premier League, ținând cont de nivelul ridicat de joc prestat de ambele formații.

Pep Guardiola, prima reacție după Manchester City – Arsenal 2-1

Pep Guardiola a mai declarat și că pe lângă nivelul celor două echipe, și managerii sunt „de top”, referindu-se la el și Mikel Arteta, fostul său secund.

Managerul lui Manchester City speră ca echipa sa să nu-și piardă concentrarea după victoria cu liderul Arsenal, urmând ca miercuri să dispute restanța cu Burnley. În cazul unei victorii, „cetățenii” îi vor depăși pe „tunari” și vor urca pe primul loc în Premier League, având un golaveraj mai bun.

„A fost o reclamă bună pentru Premier League.