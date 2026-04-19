Home | Fotbal | Premier League | „Reclamă pentru Premier League”. Pep Guardiola a învins-o pe Arsenal și a făcut show: „Și managerii sunt de top”

Viviana Moraru Publicat: 19 aprilie 2026, 21:37

Comentarii
Pep Guardiola, fericit după Manchester City - Arsenal 2-1/ Getty Images

Pep Guardiola a oferit prima reacție, după ce Manchester City a învins-o pe Arsenal, scor 2-1, în derby-ul de titlu din Premier League. Cu un meci în minus disputat, „cetățenii” sunt la trei puncte distanță față de „tunari”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pep Guardiola a transmis un mesaj savuros, după duelul cu Arsenal. Managerul lui Manchester City a transmis că partida câștigată de echipa sa a reprezentat o „reclamă” bună pentru Premier League, ținând cont de nivelul ridicat de joc prestat de ambele formații.

Pep Guardiola, prima reacție după Manchester City – Arsenal 2-1

Pep Guardiola a mai declarat și că pe lângă nivelul celor două echipe, și managerii sunt „de top”, referindu-se la el și Mikel Arteta, fostul său secund.

Managerul lui Manchester City speră ca echipa sa să nu-și piardă concentrarea după victoria cu liderul Arsenal, urmând ca miercuri să dispute restanța cu Burnley. În cazul unei victorii, „cetățenii” îi vor depăși pe „tunari” și vor urca pe primul loc în Premier League, având un golaveraj mai bun.

„A fost o reclamă bună pentru Premier League.

Reclamă
Reclamă

Sunt foarte buni în dueluri, una dintre cele mai competitive echipe cu care m-am duelat în cariera mea în ceea ce privește dueluri unu contra unu, mingi lungi cu Havertz și Rice, mingea a doua – fantastic.

Am avut momente și noi, și ei, noi am avut ocazii, ei avut ocazii. În cele din urmă, în astfel de meciuri, marjele sunt mici. Ambele echipe sunt bune, managerii sunt de top. Jucători de top, de ambele părți.

Am fost atât de exigent, dar realitatea este că e doar un meci. Ei sunt în fruntea clasamentului cu un gol diferență (n.r. față de Manchester City). Trebuie să ne bucurăm, să sărbătorim, să ne bucurăm de lucrurile bune, dar să nu ne pierdem concentrarea, mergem la Burnley peste trei zile.

Reclamă

(N.r. Despre titlu) Sigur, sperăm în continuare. Dar realitatea e că am avut un program oribil și nu suntem în fruntea clasamentului. Până acum, ei au cea mai bună echipă din Anglia, dar putem să ne extindem șansele pentru a lupta până la final. Clasamentul vorbește de la sine. Au fost cei mai buni.

Îmi felicit jucătorii, dar nu trebuie să ne pierdem concentrarea. Miercuri vom avea meciul în mână și putem fi acolo dacă vom câștiga. Asta trebuie să facem”, a declarat Pep Guardiola, conform bbc.com, după Manchester City – Arsenal 2-1.

Rayan Cherki, în minutul 16, și Erling Haaland, în minutul 65, au marcat golurile victoriei lui Manchester City. Pentru Arsenal a punctat Kai Havertz, în minutul 18, după o mare gafă comisă de Gianluigi Donnarumma.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
Citește și
Cele mai citite
