Gianluigi Donnarumma, gafă de proporții în derby-ul de titlu Manchester City – Arsenal. Pep Guardiola și-a pus mâinile-n cap

Gianluigi Donnarumma (27 de ani) a comis o gafă de proporții în duelul de titlu din Premier League, dintre Manchester City și Arsenal. Portarul „cetățenilor” le-a făcut cadou „tunarilor” golul egalizator din prima repriză.

Mai întâi, în minutul 16, Rayan Cherki a deschis scorul pentru Manchester City. Mijlocașul francez a punctat după o acțiune superbă luată pe cont propriu, distrându-se cu apărătorii lui Mikel Arteta.

Ulterior, după doar două minute, Manchester City a fost egalată. Arsenal a profitat de marea eroare comisă de Gianluigi Donnarumma pentru a restabili egalitatea pe tabelă.

În minutul 18, Gianluigi Donnarumma a ieșit din cadrul porții pentru a degaja un balon. Kai Havertz a fost pe fază și l-a blocat pe portarul lui Manchester City, împingând mingea în poartă.