Gianluigi Donnarumma, gafă de proporții în derby-ul de titlu Manchester City – Arsenal. Pep Guardiola și-a pus mâinile-n cap

Viviana Moraru Publicat: 19 aprilie 2026, 19:11

Gianluigi Donnarumma, gafă de proporții în derby-ul de titlu Manchester City – Arsenal. Pep Guardiola și-a pus mâinile-n cap

Gianluigi Donnarumma, după gafa comisă în Manchester City - Arsenal/ Profimedia

Gianluigi Donnarumma (27 de ani) a comis o gafă de proporții în duelul de titlu din Premier League, dintre Manchester City și Arsenal. Portarul „cetățenilor” le-a făcut cadou „tunarilor” golul egalizator din prima repriză.

Mai întâi, în minutul 16, Rayan Cherki a deschis scorul pentru Manchester City. Mijlocașul francez a punctat după o acțiune superbă luată pe cont propriu, distrându-se cu apărătorii lui Mikel Arteta.

Gianluigi Donnarumma, gafă de proporții în Manchester City – Arsenal

Ulterior, după doar două minute, Manchester City a fost egalată. Arsenal a profitat de marea eroare comisă de Gianluigi Donnarumma pentru a restabili egalitatea pe tabelă.

În minutul 18, Gianluigi Donnarumma a ieșit din cadrul porții pentru a degaja un balon. Kai Havertz a fost pe fază și l-a blocat pe portarul lui Manchester City, împingând mingea în poartă.

Imediat după golul marcat de Arsenal, ca urmare a gafei comise de Gianluigi Donnarumma, camerele s-au mutat asupra celor doi manageri. Mikel Arteta a sărbătorit pe deplin reușita lui Kai Havertz, în timp ce lui Pep Guardiola nu i-a venit să creadă ce a putut face portarul său, punându-și mâinile în cap, vizibil uluit de cele întâmplate.

Nu este pentru prima dată în acest sezon când Gianluigi Donnarumma comite o greșeală majoră la Manchester City. În meciul tur cu Real Madrid, din play-off-ul pentru optimile Champions League, portarul italian a avut o ieșire greșită la unul dintre golurile marcate de Fede Valverde. Partida a fost câștigată de „galactici” cu scorul de 3-0.

Partida dintre Manchester City și Arsenal este una crucială privind lupta la titlu din Premier League. Înaintea confruntării directe, cele două rivale sunt despărțite de șase puncte, cu „cetățenii” având un meci în minus disputat.

Grecia introduce reguli noi pentru șoferi. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu te trezeşti cu o amendă
S-a accidentat! Lovitură pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Rapid! Coelho apelează la juniori, informație anunțată de Fanatik. Update
